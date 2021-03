Balnearios permanecen abiertos bajo recomendaciones sanitarias

Huixtla.- Propietarios de albercas de este y el municipio de Tuzantán trabajan bajo estrictas recomendaciones sanitarias, para evitar aglomeraciones además en las entradas exigen cubrebocas y utilizar el gel antibacterial, esto con el fin de evitar contagios de coronavirus.

Algunos dueños de balnearios mencionaron que durante este año de la pandemia, desafortunadamente les ha ido muy en la economía debido que no habían podido abrir sus establecimientos por instrucciones del sector salud y de la Secretaría de Protección Civil.

Por lo que durante la semana santa esperan recuperarse, y también han dejado en claro que están dispuestos a acatar las instrucciones, por lo que también han pedido la colaboración de la ciudadanía, para que también sigan las mismas indicaciones sanitarias, pues esto vendrá a ayudar a que se evite contagios.

Lee también: En Tapachula abarrotan cines al iniciar la Semana Santa

Asimismo, señalan que actualmente no les han prohibido la venta de bebidas embriagantes, y por lo tanto siguen vendiendo pero sin exceso, ya que son lugares totalmente familiares donde asisten menores de edad e infantes.

Por su parte, elementos de Protección Civil, dieron a conocer que han comenzado a monitorear los ríos, en realidad están en completa calma, aun no se ven familias, por lo que seguirán con estas tareas de vigilancia y no permitirán grupos de más de 5 personas, mencionando que en Huixtla, no habrá ningún tipo de evento durante la semana mayor.