Bienestar para Chiapas, AMLO también inaugura banco en municipio de Ixtapa

Nos llevó tiempo el inicio de la transformación en México pero no nos rendimos, nos hicieron un fraude y luego otro con la intensión de que nos hiciéramos aún lado para desmoralizarnos, después del 2006 que nos robamos la presidencia la gente quedó desanimada, luego del 2012 pensé calificar, luego de la campaña en contra porque los que mandaban tenían el control de los medios y eran los que formaban la opinión pública, dijo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Después del 2012 pensé en renunciar, en no volver a ser candidato, escribí el texto para que en el zócalo me despidiera yo, me molestaba mucho el no poder lograrlo, siempre he luchado con principios, iba a ser un acto de dignidad decir renuncio pero va a haber fiesta en las colonias donde viven los conservadores, no es un asunto personal pero tenía la oportunidad de convocar a la unidad del pueblo, no es fácil y dije vamos para adelante.









Así fuimos a la elección del 2018 y la tercera fue la vencida, nos llevó tiempo pero se logró, no nos rendimos, fuimos perseverantes, enfatizó en Ixtapa dónde inauguró una sucursal del Banco del Bienestar, construido con una inversión de 2.2 millones de pesos.

El presidente Benito Juárez era perseverante, nunca se rindió, nunca perdió la fe en la causa que seguía, nosotros tenemos esa enseñanza por eso se logró el triunfo; algunos ya se nos adelantaron pero siguen con nosotros, no vamos a defraudar al pueblo, no vamos a hacer lo mismo que los otros eso sería una traición, explicó a los habitantes de este municipio, a quienes reiteró que ha cumplido a México y a Chiapas y lo vamos a seguir haciendo.

Manejaremos con honradez el presupuesto, no se quedará en unas cuantas manos, en la elite; en Chiapas un millón 351 mil viviendas y reciben apoyo de los programas sociales un millón 744 mil beneficiarios, casi en todas las viviendas llega cuando menos un apoyo, en Ixtapa 771 jóvenes reciben recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibieron un salario mínimo para que tengan una ocupación, si no se ocupan los enganchan las bandas, hay que darles la oportunidad del estudio y del trabajo.





Además, en Ixtapa 607 jóvenes reciben becas del nivel medio superior y en educación básica 2 mil 176, 80 escuelas han recibido recursos para el mantenimiento y lo vamos a seguir haciendo, mil 513 adultos mayores de 65 años y más que reciben su pensión y va a seguir aumentando el monto, cuando terminemos para el 2024 será el doble, mi sueño que quiero sea realidad es irme, retirarme eso tiene que ver con servir un tiempo y no tener ambición por el poder, ni al poder, ni al dinero, la felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia y el prójimo.

Cuando entregue en el 2024 van a tener una pensión los adultos mayores su alimentación y lo básico, si es una pareja van a tener un estado de bienestar, por ello en Ixtapa también 388 personas con discapacidad reciben pensión, 62 niñas y niños en estancias infantiles 3 mil 969 campesinos recién producción para el bienestar, estamos poniendo en servicio esta sucursal y vendrán más apoyos, los beneficiarios de los programas sociales van a decir sus apoyos que les corresponde, explicó López Obrador.

Estos apoyos no son una dádiva, sino un derecho para vivir con justicia y bienestar, se trata de estar bien, vivir libres de miserias, de miedos de temores, a nivel nacional serán cerca de tres mil sucursales, lo estamos logrando por el apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional no solo se hace cargo de la seguridad nacional y seguridad pública también nos ayuda a construir el Banco del Bienestar explicó el mandatario de la nación.









Con los ingenieros militares se construyó el Aeropuerto Felipe Angeles con quienes demostramos que el proyecto de Texcoco no era funcional, costaría 300 mil millones de pesos, el que construyeron los militares en Santa Lucía costó 175 mil millones de pesos, ejemplo de su capacidad está en esta sucursal costó 4 millones de pesos, con los ingenieros militares vamos a construir todas las sucursales en el país y en el estado, han construido 250 cuarteles de la Guardia Nacional, dos tramos del Tren Maya y otras obras; el 1 de julio inauguramos la primera etapa de una refinería en Dos Bocas Tabasco para producir gasolina y no comprar al extranjero, además estamos rescatando a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, enfatizó.

Lo que tenemos que lograr es la autosuficiencia alimentaria para no depender el extranjero con la producción de maíz y frijol; los vamos a apoyar, vamos a aplicar un programa en beneficio de 200 mil productores que van a recibir de manera gratuita su fertilizante y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo, cuando me retire voy a vivir en Palenque, no me voy a meter en política, este es uno de los estados muy bellos, es de los más bellos de México, Chiapas es una república, apuntó.





En Ixtapa 607 jóvenes reciben becas del nivel medio superior y en educación básica / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, agradeció el respaldo de la federación para la construcción de la infraestructura del Banco del Bienestar en el estado, lo que ayudará a que los beneficiarios de los programas puedan cobrar con mayor facilidad sus apoyos, esto es una muestra del compromiso para mejorar el nivel de vida de las familias de Chiapas, pero también una muestra de atender a los que menos tienen.

Dijo que en Chiapas se le estima al presidente Andrés Manuel López Obrador, le agradecemos que nunca declinó por el bienestar del pueblo de México, gracias por no echarse para atrás ni para ganar impulso, está sucursal quedó lista para atender a todo el pueblo de Ixtapa beneficiarios de los programas sociales, tres de ellos son muy importantes, como la pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para personas con discapacidad y las becas para los estudiantes de las escuelas públicas, más 14 universidades Benito Juárez.

Por su parte, el director del Banco del Bienestar, Victor Manuel Lamoyi Bocanegra dijo que el Banco del Bienestar es el primero en Ixtapa, la gente ya no se moverá a Tuxtla Gutiérrez, a Chiapa de Corzo ni a otros municipios, la idea es llegar con la institución a la mayoría de los municipios de Chiapas, mientras la banca privada cierra sucursales, nosotros abrimos sucursales para cumplir con una función social y vamos a llegar donde otros bancos no llegan, el compromiso es que en el estado haya 210 sucursales, todos los beneficiarios de los programas sociales recibirán una tarjeta.

Mientras tanto el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crecensio Sandoval González explicó que 2 mil 744 sucursales habrán en el país, la sucursal del Banco del Bienestar en Ixtapa tiene una inversión de 2.2 millones de pesos, a dónde podrán acudir los beneficiarios de los programas sociales para recibir sus recursos públicos federales.