Bloquean entradas y salidas en Ocosingo para entrega de apoyos agropecuarios

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de Diversas Organizaciones en el municipio de Ocosingo, realizaron un bloqueo carretero sobre el tramo San Cristóbal-Palenque, para presionar a las autoridades de aquel municipio en la entrega de apoyos agropecuarios.

Fue pasada de las 10 de la mañana que unas 100 personas de comunidades, ejidos, rancherías, cerraron las entradas y salidas del municipio de Ocosingo, además que cerraron las llaves del suministro de agua, y con esto presionar a que el presidente interno, cumpla con los compromisos echo por el presidente Pedro Gómez Mena en el techo financiero de agropecuaria; “en caso contrario de no ser así seguiremos la lucha hasta que seamos escuchados, atendidos y cumplido los compromisos y nuestras demandas”.





Responsabilizan de todo lo que suceda en el municipio, al presidente suplente por falta de capacidad, por sus mentiras, falta de atención, falsas promesas a las organizaciones que engañó prometiendo cumplir compromisos que no a cumplido, “por esta razón las organizaciones toman este acuerdo en bloqueo y la región sibaca, y organización justicia socia”.

“Se cerrará las válvulas de agua por que no ha cumplido el presidente interino y el de agropecuaria que tienen un convenio que a la fecha no ha cumplido, por esa razón al pueblo en general mil disculpas por estos hechos, lamentables hay razones de las organizaciones, no se van a cansar hasta ver el resultado”, citan en un comunicado.

Finalmente exigen se cumpla el acuerdo firmado por el presidente interino de Ocosingo, “nosotros estamos dispuestos al diálogo y a la concertación, siempre y cuando se cumplan los acuerdos que se comprometió”.