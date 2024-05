Bloqueo carretero en Pantelhó provoca muerte de un hombre

El bloqueo carretero que se instaló hace 24 horas en el tramo estatal Pantelhó-San Cristóbal de las Casas ha generado un profundo malestar entre los habitantes y automovilistas de la región. Este cierre ha tenido graves consecuencias, no solo económicas para los taxistas foráneos que no han podido trabajar, sino que también ha derivado en la trágica muerte de un hombre que no pudo recibir atención médica oportuna.

Según informes de los residentes de Pantelhó, un hombre que se encontraba gravemente enfermo intentaba trasladarse a San Cristóbal de las Casas para recibir atención médica especializada. Sin embargo, debido al bloqueo instalado por civiles armados, no pudo cruzar la carretera y fue obligado a regresar a su domicilio, donde lamentablemente falleció. Este suceso ha generado una gran indignación entre la ciudadanía, que denuncia la falta de gobernabilidad en el municipio.

Los vecinos han exigido tanto al gobierno estatal como al federal que se restablezca el estado de derecho en Pantelhó. Los habitantes señalan que los bloqueos no solo impiden el libre tránsito, sino que también ponen en riesgo la vida de las personas que necesitan asistencia médica urgente.

En medio de la crisis, los pobladores de Pantelhó condenan los constantes actos de violencia que incluyen agresiones, persecuciones, asesinatos, retenciones, encarcelamientos injustos y desapariciones. La comunidad exige el fin inmediato de estos bloqueos que afectan su vida cotidiana y generan un clima de inseguridad y temor. A pesar de la presencia de un destacamento del ejército en el municipio, los habitantes denuncian la inacción de las fuerzas armadas frente a la creciente violencia.

La situación en Pantelhó es crítica, y la población pide urgentemente la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y restablecer el orden en la región. Mientras tanto, la carretera permanece cerrada, y el miedo y la incertidumbre continúan dominando la vida de los habitantes.