Segundo día de bloqueo en San Cristóbal-Tuxtla: docentes exigen atención a sus peticiones

El magisterio del Nivel de Educación Indígena, de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquea por segundo día consecutivo la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46. Como resultado, decenas de automovilistas buscan vías alternas para llegar a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, entre otros municipios de la región altos y centro de la entidad.

Más de 200 maestros indígenas han instalado un bloqueo carretero total, lo que ha llevado a los automovilistas a tomar la carretera federal libre que conecta San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez. Esta es la única vía alterna disponible, mientras que los camiones grandes permanecen en el punto del bloqueo y otros vehículos han regresado a Tuxtla y San Cristóbal de las Casas.

Las exigencias de los docentes buscan ser atendidas / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas Vía cerrada por los docentes / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

El magisterio indígena ha señalado que el día de ayer, jueves, no fueron atendidas sus demandas por parte de la Secretaría de Educación de Chiapas, por lo que decidieron bloquear nuevamente la carretera esta mañana del viernes. Advierten que si hoy no son atendidos, continuarán manifestándose en la región y que las minutas firmadas entre autoridades y magisterio no se han cumplido.

Han manifestado en varias ocasiones que sus demandas incluyen: la contratación de docentes para varias escuelas en comunidades indígenas de la región altos, no a la división de la zona escolar 710, el pago de salarios atrasados desde hace 3 años a maestros interinos, entre otras peticiones. Indican que hoy se retirarán hasta las 5 de la tarde y amenazan con regresar el próximo lunes.

