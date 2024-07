Bloqueos carreteros perjudica a los empresarios de San Cristóbal

San Cristóbal - Debido a los constantes bloqueos carreteros que existe sobre el tramo carretero federal San Cristóbal-Ocosingo, por pobladores del municipio de Oxchuc, donde mantienen un bloqueo permanente desde hace 35 días, por un conflicto que mantienen entre pobladores y autoridades concejales del municipio, ha perjudicado a los empresarios de San Cristóbal de las Casas, porque ellos viven del turismo, y el bloqueo los ahuyenta a los visitantes, “ya no quieren venir Chiapas”.

Al respecto, Alexandra Alfonso, dijo que los bloqueos carreteros perjudican a los empresarios coletos, porque ellos viven del turismo, y el turismo no viene por el problema de los bloqueos carreteros constantes, y que el gobierno debe de buscar una solución a los problemas, porque está ahuyentando al turismo internacional y nacional.

Los empresarios buscan que el gobierno solucione el asunto / Foto: Cortesía Pobladores

Municipios Ejidatarios de Altamirano abandonan la presidencia; instalan guardias por las noches

“Cómo empresaria nos perjudica a nosotros por los bloqueos carreteros, porque los turistas nacionales e internacionales pierden su viaje, porque nosotros vivimos del turismo, vienen y queda atascado en una de las ciudades, ya no avanzan, por eso nos afecta mucho, la gente ya no regresa o ya no quieren venir a Chiapas, precisamente por los bloqueos y conflictos, nos preocupa mucho, sobre todo el turista internacional que ya no quieren venir a Chiapas”, señaló.

Lee más: ¿Este sábado podría levantarse bloqueo carretero en San Cristóbal-Ocosingo?

Al respecto, Alexandra, pide al gobierno solucionar las demandas del pueblo, porque todos los días hay bloqueos en la región, que haya una conexión con las personas que están cerrando las carreteras, “porque los más perjudicados somos nosotros los empresarios, porque nosotros vivimos del turismo, si la gente no viene, a todos nos perjudica bastante”.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️