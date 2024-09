Empresarios inconformes por bloqueos en Chiapas que afectan al sector turístico

San Cristóbal - Los constantes bloqueos carreteros que se han registrado en los últimos días en el estado de Chiapas, especialmente en la región de Oxchuc, Ocosingo, Norte y Selva de la entidad, ha afectado económicamente al turismo, porque Chiapas y San Cristóbal vive del turismo, además ahuyenta a los visitantes nacionales e internacionales, para este puente vacacional es difícil que se presenten en la ciudad, porque de repente se topan con bloqueos carreteros.

Al respecto, Georgina Alexandra Alfonso Utrilla, en entrevista dijo que los bloqueos carreteros en Chiapas a afectado una pérdida millonaria para los empresarios en Chiapas, están los hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, comerciantes, trabajadores del campo, para este puente es difícil que los turistas lleguen a la ciudad, ellos están bien informados que es lo que está pasando en Chiapas, algunos cancelan reservaciones y esto afecta San Cristóbal, porque la ciudad vive del turismo.

“Nos afecta estos bloqueos carreteros porque a nosotros nos dedicamos al turismo y estamos esperando que llegue al estado y en San Cristóbal, la gente viene y luego se topan con un bloqueo en las carreteras del estado, quieren moverse libremente pero no pueden hacerlo por los bloqueos, mucha gente dicen que ya no van a venir por estos problemas que tenemos en las carreteras, obvio que nos afecta muchísimo en la parte económica, porque nosotros vivimos del turismo en la ciudad de San Cristóbal, los restauranteros, hoteleros y agencias de viaje se han cancelado reservaciones, en los museos casi no hay vivitas, todos necesitamos del turismo, mucha gente de la república y de otros países del mundo ya no vienen en Chiapas por los bloqueos”, señaló.

Finalmente, dijo que este problema se resuelva en un futuro, se pueden resolver estos asuntos para que las pérdidas monetarias se puedan ir recuperándose, para acabar con estos bloqueos carreteros es necesario sentarse a dialogar, porque las pérdidas son millonarias, en Chiapas mucha gente ya no consideran visitarlo por los asuntos de los bloqueos, “esperamos que haya un diálogo entre ambas partes para que puedan mejorar y resolver los asuntos, y queden libres las carteras para que la gente pueda viajar y venir tranquilamente sin toparse con bloqueos”.

