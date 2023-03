FNLS protesta por liberación de retenido en Ocosingo y amenaza con nuevas acciones

Ocosingo.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) quienes mantienen su protesta desde el pasado domingo 26 de febrero para exigir la liberación de Daniel Gómez Sántiz retenido por integrantes del grupo paramilitar Los Petules en Ocosingo y que desde hace 8 días han estado bloqueando las carreteras, y esta tarde del domingo levantaron el bloqueo y retornarán el día de mañana lunes.

Luego de más de 8 horas de bloqueo carretero en los tramos Altamirano-Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, a la altura de Las Perlas, Río Florido y Cuxuljá de los municipios de Altamirano y Ocosingo respectivamente, decidieron levantar el bloqueo y amenazan tomar acciones más fuertes para el día de mañana lunes.

En un comunicado, el FNLS, señalaron que presuntamente la delegación de gobierno en Ocosingo será entregado Daniel Gómez sin fijar la fecha, pero esta organización ha exigido que la entrega del retenido que sea en la Ciudad de México ya que la esposa se encuentra en la capital del país denunciando los hechos, pero únicamente ha sido verbal esta propuesta de la delegación de gobierno, mientras tanto continuarán con las protestas.





"El delegado de gobierno en Ocosingo Iván López Cruz plantea presentar con vida y en libertad a nuestro compañero Daniel Gómez, Sántiz, pero son indolentes y revictimizan a la víctima al responder que "no importa donde se entregue lo que importa es que esté libre", a través de una llamada telefónica de Fulgencia Ruiz Toledo visitadora adjunta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a una comisión del FNLS, pide sin mayor protocolo que la esposa y un compañero de esta organización pasen por el señor Daniel en las instalaciones de la delegación de gobierno porque ellos no pueden garantizar su seguridad en ese lugar, ya que puede enterarse alguien y le pasa algo, quedó en volver la llamada pero hasta el momento ya no lo hizo y que a petición de Guadalupe Díaz López esposa del retenido piden que la entrega sea en la Ciudad de México donde la delegación de gobierno presente con vida y en libertad a Daniel Gómez, pero la respuesta de ellos es no", señalaron.

Mientras tanto no hay un acuerdo dónde y cuándo será liberado esta persona pero las exigencias del FNLS y sus familiares de Daniel deberá ser entregado en la Ciudad de México, y continuarán las protestas para este lunes después de las 10 de la mañana, tomando nuevamente las carreteras en los puntos señalados.