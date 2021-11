Buen Fin podría generar una derrama económica superior a 239 MDP: CANACO

Los siete días que durará el Buen Fin pueden generar una derrama económica superior a 239 mil millones de pesos en su edición de este 2021, indicó Hernán Betanzos Díaz, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO).

Explicó que la medición se hace a nivel nacional y como en cada edición se supera la meta, por ello, estiman que se supere los 239 mil millones de pesos del año pasado. La edición del Buen Fin se realizará del 10 al 16 de noviembre con el propósito de impulsar la economía de pequeños medias y grandes empresarios que participen en este programa impulsado desde hace 11 años a nivel nacional.





El empresario, indicó que lo que más comprar los mexicanos y tapachultecos son: electrónicos, electrodomésticos, muebles y decoraciones para el hogar, ropa, zapatos entre otros artículos.

“Hasta el momento no tenemos el número de comercios que participaran, pues la convocatoria aun sigue abierta y culminará hasta el día 10 de noviembre, pero la participación de las empresas está muy activa”, expresó.

Añadió “todas las empresas que participen y que están registran a través de https://elbuenfin.concanaco.com.mx/? podrá entrar a una rifa de 500 millones de pesos que realizara SAT”. Aseguró que las empresa que participen en el Buen Fin serán supervisadas por la Procuradora Federal del Consumidor (PROFECO), para que realmente se reflejen las ofertas y no sea una simulación.





Hernán Betanzos Díaz, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Finalmente invitó a los empresarios a que participen en Buen Fin y que los ciudadanos salgan a comprar, pero con las medidas sanitarias que emite la Secretaría de Salud de Chiapas para evitar contagios de la Covid-19. Luego de un sondeo realizado por Diario del Sur a 10 personas se pudo constatar que los tapachultecos prefieren realizar sus compras de manera presenciales revisar el producto o checar otras ofertas.

Señalaron que cuando se compra en línea, los productos no llegan a tiempo o no es lo que ellos esperaba que les llegara a sus hogares, no tienen contacto con el producto, desconfianza o costo de envió.