“Buscamos atender a más niños con labio y paladar hendido”: Candelaria Cueto

Cada año la asociación civil Misión 33 atiende a un número considerable de niños con problemas de labio y paladar hendido, labor que no es remunerada y se realiza de forma altruista.

La directora de este organismo, María Candelaria Cueto platico en exclusiva para Diario del Sur y señaló que esta asociación civil está creciendo gracias al apoyo de personas que se suman al trabajo para solucionar problemas de niños con labio y paladar hendido.









¿De qué forma y quienes fundan Misión 33?

-Misión 33 se funda en el 2019 y se forma con un grupo de amigos que son especialistas e interesados en la atención de niños con labio y paladar hendido y anomalías cráneo faciales.

¿Por qué el nombre de Misión 33?

-En ese momento teníamos 33 años, nuestro objetivo es operar 33 niños por programa quirúrgico y algo muy especial es que Cristo murió a los 33 años, esto como amuleto de buena suerte decidimos colocarle el nombre de Misión 33.

Misión 33 se fundó en el 2019 mediante un grupo de amigos interesados en resolver situaciones de niños con labio y paladar hendido y anomalías cráneo faciales/ Foto: José Picazo | Diario del Sur

¿Cuántas personas conforman esta AC?



-En general somos entre 80 a 90 personas, entre voluntarios pacientes y sus familias. Cada uno con un papel muy importantes en esta asociación, de antemano muchas gracias por la labor de cada uno de ellos.

¿De qué forma uno como ciudadano puede hacer una contribución voluntaria?

-En Misión 33 estamos para cambiar el panorama de nuestros pacientes, si todos podemos ayudar, en cualquiera que sea el área de conocimiento, el área profesional o simplemente compartiendo el tiempo con alguno de nuestros pacientes, ahorita se me ocurre que necesitamos manos para nuestro siguiente programa quirúrgico, necesitamos más especialistas porque son cada vez más niños que necesitan esta rehabilitación

Área de odontología de Misión 33/ Foto: José Picazo | Diario del Sur

¿Qué significa para ustedes trabajar en Misión 33?

-Fue un cambio de vida radical, porque ves la necesidad del prójimo, porque gracias a Dios tú y tu familia están sanos de pies a cabeza, entonces fue un cambio de vida, fue agradecerle a Dios muchas cosas todas las bendiciones que nosotros tenemos y la empatía hacia la otra persona- Comenta la directora Maria Candelaria Cueto. Es una lección, creemos en nuestros pacientes, en que todos tenemos una misión que cumplir y que nosotros somos únicamente ese empuje para que lleguen a cumplir esa misión, porque hay que crear oportunidades para los demás, por eso estoy en misión 33.

¿Qué tipos de servicios son los que brinda esta institución?

-Dentro de misión 33 tenemos muchos voluntarios, esta cirugía plástica, el área de otorrinolaringología, psicología, terapia del lenguaje, cardioterapia, medicina del deporte, medicina general, odontopediatria, odontología, nutrición y si se me fue alguno mil disculpas para el voluntario, pero somos muchos voluntarios en diferentes áreas.

Directora de Misión 33 Maria Candelaria Cueto/ Foto: José Picazo | Diario del Sur

¿Qué sigue en el futuro de Misión 33, como se ven proyectados de aquí a 5 años?

-Lo que necesitamos nosotros de Misión 33 es hacer un centro como tal de atención integral a situaciones de labio o paladar hendido y anomalías craneofaciales, que no se circunscriba únicamente a nuestra zona y nuestra región, ósea tener un pedacito del primer mundo dentro del tercer mundo con una excelente atención

¿De qué forma se puede trabajar o contribuir con Misión 33?

Si quieren trabajar con nosotros o conocen a alguien para que se sume a este gran proyecto son bienvenidos, todos son bienvenidos en este lugar, desde venir a dar una plática, leer un cuento y darle la atención a un niño, ellos serían sumamente felices, nada más cerrar con dos invitaciones sumamente importantes; debemos de reeducarnos a que el termino es “labio o paladar hendido o fisura labio palatina” no es leporino, leporino es relativo a las liebres y a no burlarnos, la sonrisas vienen en diferentes formas, todos tenemos un espacio y una misión que cumplir, así es que no hay que burlarnos de una persona con estas caracterizas de este tipo de personas. Los esperamos en nuestro siguiente programa quirúrgico primeramente Dios en enero, aún estamos por confirmar fechas. Gracias Diario del Sur por este espacio que nos brindaron, serán de gran ayuda para difundir el mensaje que llevamos.

Para poder contactar a Misión 33 en redes sociales los puedes encontrar en Facebook, Instagram y Youtube como; @misión33AC, próximamente están por lanzar un sitio web, los teléfonos de contacto son: 9621193381 y 8117432409.