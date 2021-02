Buscan cambiar señaléticas en calles de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Guillermo Gómez Loarca, regidor presidente de la Comisión de Seguridad, dio a conocer que antes de que terminen las funciones de la actual Administración Municipal, se encuentran buscando cambiar la nomenclatura de calles que se encuentran en el Centro Histórico y la zona de monumentos. En una primera etapa no se contará con letreros en sistema braille.

“Las placas serán hechas con un diseño sencillo de entender, lo importante es que se está empezando a dialogar una empresa local, se le está dando prioridad a las empresas locales del municipio con la finalidad de mejorar la economía, y en esta primera etapa viene sin sistema braille, esperamos que en una segunda etapa sí se contempla, esperamos sea antes que termine la administración”, dijo.

En entrevista, comentó que la idea es cambiar la señalética que ya es obsoleta, no es homogénea, y la idea es cambiar la imagen urbana que ayudará a la ubicación de los turistas o quienes visiten San Cristóbal de Las Casas, “son placas de aproximadamente 40 por 45 centímetros, hechas de un material parecido al aluminio, que viene bien diseñado”.

Los nombres de las calles vienen arriba de los dos metros y con sistema braille se tiene contemplado un metro 20 para que sea alcanzable para quienes padezcan una debilidad visual y comentó que la empresa con la que han hecho contacto ya tiene todas las aprobaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, comentó que se tiene proyectado invertir en poco más de mil 900 placas con los nombres de las calles y monumentos, por lo que no hay un estimado concreto de cuánto se puede invertir, aunque se habla de aproximadamente mil pesos por placa.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Cuestionado sobre una posible reelección en su cargo de regidor, dejó entrever que ese tema no le interesa, ya que el ánimo social dicta que no es viable la reelección, por lo que se encuentra evaluando si realmente los integrantes del Cabildo, por el trabajo que desempeñaron, merecen realmente volver a administrar los recursos del pueblo.

“Cada funcionario, representante, tendrá una evaluación propia, el trabajo que he hecho, he tenido comentarios en sentido positivo, y otros que no, en general cada uno podrá hacer un diagnóstico, por lo menos tu servidor siempre va estar en pro de cumplir a los ciudadanos, sobre esa mística ideología yo me quedo”, concluyó.