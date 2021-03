Buscan remodelación a Centro de Atención Canina en Comitán

El también presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, Fernando Cruz Cantoral, sostuvo reunión de trabajo con la síndica del ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Luz María Recinos López; el primer regidor, Roberto Álvarez Solis y defensores animales, para iniciar el proyecto de remodelación del Centro de Atención Canina.

El desarrollo del proyecto se sustentará en la Ley de Protección Animal para el Estado de Chiapas, para evitar la propagación de animales en las calles, el saneamiento ambiental y la protección de los animales, se trata de defender la vida animal, la naturaleza, para ello, deberá garantizarse el financiamiento de la obra a realizar.

Se advierte que habrá la participaron de la sociedad civil de diferentes municipios de la región, quienes dieron sus aportaciones para que sea de calidad y de gran beneficio social, por lo pronto se ha iniciado con una campaña de concientización a los pobladores para levantar de las calles el excremento de sus perros, y con ello abonar a que al saneamiento, aunque la medida debe evitar la presencia de animales en la ciudad.

En breve se instalará un equipo de quirófano y otras herramientas que requieren para atender a la población canina de una mejor manera, pero sobre todo para apoyar a los ciudadanos que no cuenten con recursos para acudir a una veterinaria particular con la finalidad de que no haya sobrepoblación canina, tampoco se trata de matarlos.

El compromiso es proteger a los animales, así como la prohibición de las corridas de toros, entre otras acciones para proteger a la fauna de Chiapas, por lo que recomendó de apoyar ese tipo de iniciativas con la sociedad con quién se ha realizado campañas de esterilización para regular la población canina.