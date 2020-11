Cabildo de Coapilla exige destituir a alcaldesa

la presidenta municipal de Coapilla, Charito Pérez Pérez, por lo que la alcaldesa abandonó dicha reunión; dio a conocer el síndico municipal, Edi Lenin Estrada Pérez

De acuerdo al síndico, la alcaldesa convocó a una reunión de cabildo el lunes con el objetivo de que las y los regidores le firmarán el avance de la cuenta pública de este año; sin embargo, el cuerpo de cabildo rechazó esta propuesta.





Recordó que es la primera sesión de cabildo de este año, y esperaban que la presidenta Charito Pérez argumentara las comprobaciones de su informe 2020.

Ante esta situación, Estrada Pérez comentó que el Ayuntamiento de Coapilla es el segundo peor municipio en el estado de Chiapas en la entrega de la cuenta pública, de acuerdo con las estadísticas que tiene la Auditoría Superior del Estado.

“Le atribuimos completamente a la ciudadana presidenta debido a la cerrazón, a su falta de diálogo, de capacidad para generar acuerdos. Se volvió el municipio de Coapilla un lugar que ella decide todo por el cabildo, no le interesa los acuerdos que ahí se generan, no los respeta, no los ejecuta, prueba de eso es que tiene una serie de irregularidades en la presentación de la cuenta pública”, afirmó Estrada Pérez.

Resaltó que la presidenta municipal pretende que en una sesión de cabildo, sin revisión se le firme el informe que corresponde de marzo a octubre de 2020.

La alcaldesa de Coapilla, según Estrada Pérez, argumenta que los regidores tienen la obligación de firmar la cuenta pública sin revisión de ella.

“Que un regidor no debe tener conocimiento sobre el contenido o cómo se usaron los recursos, su única obligación es firmar, y nosotros estamos consciente de que la cuenta pública es la conclusión de todo un procedimiento de asignación, autorización, validación, construcción, seguimiento de las actividades del Ayuntamiento”.