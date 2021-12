Caja Don Bosco extorsiona y chantajea a sus socios, denunciaron los afectados

San Cristóbal.- Julieta Ruiz Martínez, en compañía de su abogado, denunció en contra los directivos de la Caja Popular San Juan Bosco de San Cristóbal de Las Casas, ya que se niegan a pagarle el seguro de vida que dejó su esposo, Manuel Antonio Valadez Villatoro, quien falleció el 21 de junio de este año, “Bajo el argumento de que el señor tenía una deuda, lo cual es falso”.

Ruiz Martínez, en entrevista comento que su esposo adquirió el seguro desde 2009 y ahora que se encuentra enferma necesita ese dinero para sus medicamentos, de lo contrario necesitará una diálisis, por lo que “la licenciada Ana de los seguros, dijo que no tiene inconveniente de entregarme los cheques que ya están listos, pero la licenciada Irma de la Caja, no me sé su apellido, es quien impide se me entreguen los cheques".





“Mi esposo fue aval de una persona por 40 mil pesos, si ese es el problema yo les doy esa cantidad, y me regresan el resto, con tal de que yo reciba algo de dinero para mis medicamentos, pero quieren que firme los cheques a favor de la Caja, sin que me den dinero, no es justo que tantos años estuvo mi esposo al pendiente, por lo menos 50 pesos ahorraban con tal de que el seguro estuviera vigente y no se cancelara, y ahora que falleció están poniendo trabas”, denunció.

Al respecto, Jaime Domínguez, abogado de la afectada dijo que ya interpusieron una queja ante la Condusef, pero no han tenido respuesta, aseguró que es necesario aclarar que el actuar de los directivos de la Caja Popular es totalmente arbitraria, no existe ningún impedimento para que puedan otorgarle el seguro de vida que dejó Manuel Antonio Valadez Villatoro.

Finalmente, el abogado señaló que todo eso quedó en el expediente 386-2017, que se encuentra radicado en el Juzgado Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial.