Cajero automático inservible, sufren usuarios de Berriozábal 

Berriozábal.- Usuarios del servicio bancario de esta localidad denunciaron que el cajero automático se encuentra inservible, por lo que muchos deben acudir a Tuxtla Gutiérrez para poder hacer uso de su recurso.

Expresaron que no es la primera ocasión que esto pasa, pues a pesar de los múltiples reportes que han hecho al banco no le dan solución, por lo que creen conveniente que ya exista un banco en el municipio que cuente con cajeros eficaces, ya que el crecimiento poblacional y el número de usuarios es notorio que ha ido a la alza, por lo que un solo cajero ya no se da abasto.

Precisaron que es importante que el gobierno municipal pueda lograr un convenio de colaboración para traer una empresa bancaria al municipio, una que logre dar soluciones a los problemas de los ciudadanos para que puedan disponer de su dinero a la inmediatez y no deban acudir hasta Tuxtla para tener dinero.

En este sentido, los usuarios coincidieron en que a veces hay emergencias que deben cubrir y es lamentable que no puedan tener su dinero a la mano, por lo que terminan en la necesidad de pedir prestado con familiares o amigos para resolver su problema, cuando tienen dinero en su banco.

Recordar que la zona donde se encuentra el cajero automático antes era usado para que durmieran indigentes o hicieran de sus necesidades, sin embargo con la ubicación de los cuerpos policiacos, se ha evitado que esto se repita, aunque ahora el problema es la poca funcionabilidad del cajero.