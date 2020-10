Camión de limpia no pudo acceder a la central de abasto, aclara Merposur

San Cristóbal de Las Casas.- Compradores del Mercado Popular del Sur (Merposur) denunciaron el foco de infección que se provocó en dicha central de abasto, ya que el contenedor donde se almacena la basura que es recogida por los camiones, se sobre llenó, teniendo contacto con frutas, verduras y demás productos de consumo.

En un video que hicieron llegar a este medio de información se aprecia como por la cantidad de basura, el espacio donde amontonan los desperdicios, sobre paso, y tuvo contacto con los comercios cercanos, que contaminó, aparte de los olores fétidos.

En este sentido, el administrador del Merposur, José Luis Gómez Hernández explicó que el pasado sábado los carretilleros programaron la pavimentación de un acceso que se tiene en mal estado, donde además entorpece el acceso, pero ante las inclemencias del tiempo fue suspendido por dos días, y fue hasta el lunes, pero como fue cerrado el acceso, el camión de limpia no pudo acceder.

Aclaró que a los locatarios se les indicó que ese espacio iba quedar fuera de servicio, pero “desafortunadamente no atendieron” y es por eso que se superó el espacio, “pero no es porque no los de limpia no quieran hacer su trabajo, o como administrador no esté haciendo algo, sino fue por el cierre del espacio”.

Aseveró que el pasado lunes por la tarde hicieron la limpieza del espacio y que ya se encuentra limpio, y que no fue cuestión de interés, si no por el trabajo de pavimentación que con recurso de los 286 carretilleros se hizo la pavimentación de los tramos afectados.