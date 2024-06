Recolectores de basura suspenden servicio por temor a ser retenidos en San Cristóbal

En varias calles de colonias, barrios y fraccionamientos de San Cristóbal de las Casas, los camiones recolectores de basura han suspendido sus servicios en la ciudad debido al temor de ser retenidos por los indígenas que mantienen secuestrados a varios trabajadores de los tres niveles de gobierno. La ciudadanía ha sido informada de no sacar los desechos a las calles hasta nuevo aviso.

La retención de varios trabajadores de los tres niveles de gobierno por habitantes de la comunidad Los Llanos, ocurrida la mañana de ayer martes en el crucero San Pablo sobre el tramo carretero federal San Cristóbal-Teopisca, ha llevado a la dirección de limpia municipal a solicitar a la ciudadanía que no coloque bolsas de basura en las esquinas para evitar que los animales las rompan.

Todos los desechos están siendo trasladados a una comunidad cerca del poblado El Aguaje, y para evitar la retención de los trabajadores, se ha decidido suspender la recolección en las calles. "Hoy se registra un retraso en la recolección de residuos en las diversas rutas de la ciudad. Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para no sacar sus residuos", mencionaron las autoridades municipales.

Algunos vecinos han colocado anuncios pidiendo no sacar la basura, ya que los camiones recolectores no están operando. Se hace un llamado a hacer conciencia y evitar sacar basura para contribuir a la no contaminación del medio ambiente. Mientras tanto, el bloqueo carretero y la retención de trabajadores, así como los 20 detenidos por la policía del día de ayer, continúan sin cambios.