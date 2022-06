Campesinos de Teopisca exigen a Josefa Sánchez como presidenta municipal

Teopisca.- Continúa la disputa de poder en el municipio de Teopisca, luego de que el congreso del estado haya nombrado un concejo municipal en el municipio, las inconformidades crecieron ante miles de ciudadanos de este municipio.

Durante varias horas de reunión, llevado a cabo en el municipio, informaron que el congreso del estado no tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos de este municipio, luego de que días recientes nombró un concejo municipal y que según ellos nombraron a un familiar del expresidente municipal quien perdió la vida hace más de una semana.

En la reunión, informaron a través de un escrito que el nombramiento del concejo municipal ya fue impugnado ante el congreso del estado y que por fin la comisión aceptó el documento de impugnación.

“Se hace de su conocimiento que después de cinco largas horas de que el "congreso" se negara a recibir solicitud de impugnación y mediante la “Insistencia, Unión y Coordinación” de diferentes comunidades, barrios, ejidos y bienes comunales del municipio de Teopisca, se logró que este día 29 de junio por la noche recibieron el recurso de impugnación”, señalaron.





Indicaron que esto es un logro más para el bien del pueblo de Teopisca y que esta arbitraria situación de no querer recibir peticiones del pueblo es una gran violación a los derechos humanos de los ciudadanos de este municipio.

La postura de los campesinos es que la ex síndico municipal Josefa María Sánchez Pérez, sea nombrada como presidenta municipal sustituto, ya que por ley le corresponde ser presidenta municipal, por lo que han dicho que no permitirán y no aceptaran el nombramiento del concejo municipal.

Al respecto, los miles de campesinos han amenazado que, si no son escuchados sus demandas, iniciaran una serie de movilizaciones, una de ellas es la instalación de bloqueos carreteros: en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, los tramos carreteros San Cristóbal-Teopisca, a la altura de Rancho Nuevo y La Campana.