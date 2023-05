Más de 500 campesinos se pronuncian en Teopisca contra el congreso

Continúa la protesta de miles de campesinos de 32 comunidades y más de 10 barrios del municipio de Teopisca, quienes exigen la destitución de la presidenta municipal, Josefa María Sánchez Pérez, y la formación de un concejo municipal. Según informes, el congreso del estado ya tiene conocimiento de los nombres propuestos para integrar dicho concejo y se espera que durante la sesión de este martes se tomen medidas favorables para los habitantes de Teopisca.

La concentración de más de 500 personas tuvo lugar en la plazuela del barrio de San Sebastián en Teopisca, donde se les ha dado un ultimátum al congreso del estado para que atienda las demandas del pueblo. Los manifestantes esperan obtener una solución favorable durante la sesión programada para el mediodía de este martes.

"Exigimos que el congreso del estado sesione este martes y esperamos que se emita un dictamen a favor del pueblo de Teopisca, respaldando todas las propuestas presentadas por los habitantes. Desafortunadamente, hemos sufrido hostigamiento y persecución en el municipio. El miércoles pasado, nuestros compañeros asistieron a una reunión programada en el congreso, fueron atendidos, pero después de la reunión fueron detenidos dos de ellos. Esto no debe permitirse. Era una reunión acordada y no lo vamos a tolerar más. Esperamos que el congreso resuelva el problema de Teopisca", señalaron los manifestantes.













Asimismo, indicaron que si no se encuentra una solución a este problema durante la sesión de este martes, tomarán medidas más drásticas. Han dejado claro desde hace más de un mes que ya no desean ni necesitan a la presidenta municipal. "El pueblo pone y el pueblo quita". Afirmaron que no descansarán y están a la espera de que mañana martes se establezcan nuevas autoridades.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se establezca una mesa de negociaciones a fin de liberar a los detenidos recluidos en el centro penitenciario El Amate, quienes han sido acusados de diversos delitos. Los manifestantes aseguran que la única demanda de los detenidos es buscar la paz en el municipio, y consideran que su liberación es en beneficio del pueblo. Asimismo, solicitaron la presencia de diferentes organizaciones, defensores de derechos humanos y autoridades para que observen personalmente la situación actual en Teopisca.