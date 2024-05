Candidata de Pvem denuncia atentado durante su campaña en San Cristóbal

Linda Higuera Gutiérrez, candidata del Partido Verde Ecologista de México (Pvem), para la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, denunció que la noche de ayer viernes sufrió un atentado en su persona y su equipo de trabajo en la zona sur de la ciudad, por dos personas del sexo masculino que viajaban a bordo de una motocicleta, y que ya presentó denuncia formal ante la fiscalía de justicia y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), para que se sancione a los sujetos.

Al respecto, Higuera Gutiérrez, en conferencia de prensa dijo que existe una gran preocupación, porque las personas que se acercaron llegaron directamente en el vehículo vandalizando, ocurrido alrededor de las 10 de la noche de ayer viernes en el barrio de María Auxiliadora, al sur de la ciudad, donde el par de motociclistas arremetió cobardemente contra el equipo de Linda Higuera, profiriendo la amenazante frase: "Aquí no queremos Mampos en nuestra ciudad".

“Este acto de violencia no solo es un ataque físico, sino un golpe al corazón de nuestra campaña y a los valores que defendemos. Nuestra camioneta de brigadeo, que siempre me acompaña a todos los eventos en colonias y barrios, quedó con los vidrios destrozados tras la embestida. Este vehículo, tapizado de mi imagen con lonas y microperforados, es un símbolo de nuestra presencia y compromiso con la comunidad, este atentado, claramente un ataque de odio, ocurrió después de participar en un espacio seguro para la comunidad LGBTTIQ+, reafirmando nuestra postura a favor de los derechos de todas las personas”, denunció.

Por lo que pide al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que tome cartas en el asunto, porque este atentado ocurre tras conocer las encuestas nacionales que dan ventaja sobre los demás candidatos, “Hasta ahora, no había solicitado respaldo, guaruras ni escolta, pues confiaba en que sería una campaña limpia y justa, no cuento con protección por ninguna empresa ni mucho menos del gobierno”.

“A pesar de este ataque, quiero dejar en claro que no me dejaré intimidar. Seguiré luchando incansablemente por la seguridad, y por un entorno más justo e inclusivo para todos, este acto no hará mella en mi compromiso ni en mi determinación de seguir trabajando por nuestra comunidad, ya se presentó la denuncia en la fiscalía y en el IEPC, vamos a solicitar protección de la justicia, tenemos que seguir trabajando”, concluyó.

