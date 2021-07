Candidatos perdedores en la pasada elección, confían en los tribunales para nuevas elecciones

San Cristóbal de Las Casas.- Los ex candidatos Miguel Morales y Miguel Valdés, denunciaron que les han ofrecido dinero para desistir de la impugnación que ha presentado ante los tribunales, tras dejar en claro que se conducen con carácter institucional y por eso no han creado desestabilizad en contra de ningún órgano electoral.

“Quiero agradecer a esta gente que sigue apoyando a este proyecto, que esta decidida y decidido a dar la cara por todos ustedes sancristobalenses, no vamos a agachar la cabeza con amenazas ni con famosos ciudadanos que han acudido a mi persona ofertando recurso a favor de que yo decline a favor de algo que fue corrupto, bandido, no voy a vender el derecho de los sancristobalenses, no participe para llenarme la bolsa de dinero”, dijo.

En conferencia de prensa aseguró que el pasado 6 de junio “se suscitó una elección corrupta, robada, ilegal, con autoridades comprometidas que se dieron a la tarea de apoyar a unos cuantos, para que llegarán de manera fraudulenta la elección en San Cristóbal de Las Casas, quiero decirles que el domingo 13 de junio, a las 11 con 48 minutos el candidato Miguel Ángel Morales Zúñiga acudió ante la instancia correspondiente que es el Tribunal Electoral en Chiapas por sendas irregularidades que encontramos en la elección el día 6 de julio”.





Indicó que han presentado las pruebas de cómo se robaron la elección, como es la cadena de custodia en muchas de las valijas electorales “que significa que cambiaron las actas, significa que hicieron el famoso embarazo de las urnas, nos quitaron votos a muchos candidatos y se los pusieron a otros, no podemos permitir que la decisión sea de unos cuantos”.

Miguel Ángel Morales, reiteró que junto con Miguel Valdés, les han ofertado dinero para desistir de la impugnación y hacer alianzas “y no lo vamos hacer, y por eso decidimos manifestarnos y salir a la luz publica para este ejercicio ciudadano”.

Destacó que la impugnación no fue en contra del Partido Verde quien tiene la constancia de mayoría, sino también al Candidato de MORENA, Juan Salvador Camacho Velasco, por haber rebasado el tope de gastos de campaña “porque compraron a las instituciones, a la voluntad de la ciudadanía”.

“Nosotros no estamos solo en contra de quien recibió la constancia de mayoría, sino también con quién compró gente en los Llanos, simulando un ahorcamiento y linchamiento, no permitiremos que venga alguien de fuera”, manifestó entre otras cosas.