Canirac espera información sobre la reforma a Ley de Derechos y Turismo

Para la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Chiapas, no hay claridad en la propuesta de reforma a la Ley de Federal de Derechos y Ley General del Turismo, para destinar un porcentaje del impuesto a los servicios de hospedaje al Tren Maya, para la operación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales.

De acuerdo con el presidente del organismo empresarial, Guillermo Acero Bustamante, la iniciativa privada va a esperar el avance de esta propuesta legislativa, hay cabildeo dentro de las cámaras para que tengamos la certeza de qué se propone, porque hasta ahora no hay claridad y precisión, no sabemos su impacto positivo, y negativo.

Presidente del organismo empresarial, Guillermo Acero Bustamante / Foto: Cortesía

No se trata de caer en especulaciones, pero no sabemos de qué se trata porque falta mucha información por parte de la Cámara de Diputados a la iniciativa privada, necesitamos saber si realmente se trata de una propuesta benéfica o realmente habría un impacto negativo, y como corregirlo.

Tampoco sabemos si realmente va a derechos, no sabemos de los beneficios, no sabemos porque se está planteando de esta manera, por nuestra parte hemos solicitado toda la información necesaria y no ha sido posible que se nos aporte y estamos a la espera, no sabemos de dónde sale la iniciativa de modificación legal, ni cómo impactaría al estado de Chiapas, por ahora lo que hay es desconcierto.

La demanda de servicios es de al menos un 30 a 40 por ciento / Foto: Archivo

Siempre hay que darle el beneficio de la duda, esperamos que sea real, y que sea benéfica, en Chiapas no estamos bien, en la demanda de servicios por parte de los visitantes, la demanda de servicios es de al menos un 30 a 40 por ciento, no más, las cifras no deben emitirse solo para justificar presupuestos.

En semana santa esperamos un 30 por ciento de demanda de servicios por parte de la industria restaurantera y solo alcanzamos un 15 / Foto: Archivo

En semana santa esperamos un 30 por ciento de demanda de servicios por parte de la industria restaurantera y solo alcanzamos un 15 por ciento en gastronomía, mientras que en la hotelería está a un 33 por ciento de demanda de servicios en relación con su oferta, explicó.

Ninguna tendencia está arriba de estos porcentajes, deseamos seguir con los procesos de recuperación en materia de demanda de servicios pero por ahora estamos muy bajos, así venimos desde el mes de enero de este 2023, y no tenemos claridad de la propuesta de la Cámara de Diputados, lo que es cierto es que demandamos un fuerte impulso al estado que depende del turismo, subrayó.

