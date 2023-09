Al menos 5 mil cubanos saldrán en caravana de Tapachula ante nula respuesta de INM

Ante la desesperación causada por la falta de documentos por parte del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los cubanos han anunciado que llevarán a cabo una caravana desde la frontera sur hasta la norte.

Explicaron que han intentado obtener permisos de las autoridades migratorias, pero hasta ahora no han recibido respuesta a su solicitud. Por lo tanto, planean partir hacia la Ciudad de México en la madrugada del próximo lunes.

Detallaron que tanto en la Comar, en las oficinas de regularización migratoria, como en la Estación Migratoria Siglo XXI del INM, les han informado que no recibirán permisos para abandonar la ciudad y dirigirse hacia los Estados Unidos.

"Con un permiso de 10 o 15 días, estamos dispuestos a limpiar las calles, los parques y las oficinas migratorias, ya que nuestra intención no es quedarnos en México (Tapachula), y las autoridades lo saben. No entendemos por qué quieren que nos quedemos aquí", expresó Juan Carlos Martínez Morán, cubano.

Destacó que alrededor de cinco mil cubanos partirán si no reciben respuesta de las autoridades migratorias hasta el domingo, ya que están cansados de la incertidumbre.

Afirmó que llevarán a cabo este éxodo masivo de manera pacífica, sin molestar a nadie y con la simple intención de llegar a la frontera norte para solicitar el ingreso a través de CBP ONE a los Estados Unidos.

En el mismo sentido, Reuniel Quiñónez, cubano, señaló que en esta ciudad no hay trabajo, les cobran una alta renta y no pueden seguir en esta ciudad, ya que el dinero no les alcanza para pagarla antes del vencimiento el día 24, y se quedarán en la calle como muchos otros migrantes.





Indicó que la caravana es la única opción que tienen los cubanos para abandonar la ciudad, porque las autoridades se niegan a otorgarles la Forma Migratoria Múltiple que les permitiría continuar su travesía de sur a norte en el país.

"No buscamos un permiso de 180 días, con uno de 10 o 15 días podemos dejar la ciudad vacía, y eso es lo que le estamos pidiendo a las autoridades mexicanas, pero no nos hacen caso", acusó el isleño.

Puntualizó que a esta caravana de cubanos podrían unirse personas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Haití y de todas las nacionalidades que deseen avanzar hacia la frontera norte de México con Estados Unidos.

Cabe recordar que en Tapachula hay alrededor de 20,000 cubanos varados, quienes buscan llegar a los Estados Unidos a través del Parole y la CBP ONE.