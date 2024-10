Caravana migrante sale de Tapachula por retraso en la cita CBP One

Ante los continuos retrasos en la asignación de citas por la plataforma One, una nueva caravana de migrantes partió en la madrugada de hoy desde Tapachula rumbo a Ciudad de México. A pesar de los peligros que otros migrantes han enfrentado en su paso por la carretera costera, como atropellos, asaltos y secuestros, este grupo, que incluye a bebés recién nacidos, decidió emprender el viaje, exponiéndose a las altas temperaturas y los riesgos del camino.

José Abin, de 26 años, es uno de los integrantes de la caravana y explicó las razones que lo llevaron a unirse al grupo. “Llevo más de un mes aquí y no me ha salido la cita. No hay estabilidad de empleo y el poco dinero que le queda a cada familia apenas alcanza para subsistir. Por eso hemos decidido salir juntos en caravana para poder llegar a nuestro destino”, compartió José.

Caravana migrante caminando sobre la carretera costera, Chiapas / Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur

El grupo está compuesto por personas de diversas nacionalidades y edades, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Según los propios migrantes, alrededor de 50 niños y 30 mujeres embarazadas forman parte de esta caravana. “Vemos a gente de todas las edades y nacionalidades. Todos los días vuelvo a intentar obtener la cita, pero sigue sin aparecer. Con lo poco que tenemos, decidimos comprar lo necesario y hacer el viaje”, agregó José, visiblemente cansado.

Tania Bravo, otra de las migrantes, explicó que la falta de recursos los ha llevado a tomar esta decisión. “No tenemos el presupuesto para viajar en autobús o en avión, por eso vamos caminando. Si tuviéramos el dinero, sacaríamos la visa y viajaríamos de manera más segura, pero no tenemos otra opción", dijo Tania, quien viaja con su familia, incluidos dos hijos pequeños.

🔴Un grupo de 400 migrantes partió esta mañana desde el parque central de Tapachula rumbo a Ciudad de México. Provenientes principalmente de Centroamérica, la caravana "Rey de Reyes" busca apoyo para regularizar su situación migratoria.



Vía: Manuel Núñez / Diario del sur pic.twitter.com/IwkkTsCwUH — Diario del Sur (@diariosur_oem) October 5, 2024

Los migrantes también pidieron apoyo a las organizaciones, a la policía y a la Cruz Roja para que en cada punto del trayecto puedan recibir asistencia, especialmente agua y atención para los niños. “Caminamos en grupo para protegernos, pero siempre vamos encomendados a Dios. Sabemos que el camino es riesgoso, pero no tenemos otra alternativa”, afirmó José Abin.

A pesar de los peligros de la carretera, los migrantes confían en que el viaje les permitirá encontrar mejores oportunidades laborales y estabilidad en el centro del país.





La caravana continúa su camino. Esta tarde llegaron a Huehuetán / Foto: Cortesía / Pobladores

Llegan a Huehuetán

Fue alrededor de las 13:30 horas cuando la caravana ingresó a Huehuetán, bajo un fuerte sol. Allí, ya los esperaban elementos de Protección Civil y de la policía municipal para apoyarlos en su ingreso y ayudarles a establecerse en un espacio con sombra, donde puedan descansar y, si así lo desean, pasar la noche, como lo han hecho antiguas caravanas.

Se trata del parque 5 de Mayo de esta localidad, donde se reciben a los migrantes, proporcionándoles agua y primeros auxilios en caso de que lo necesiten. Si bien se esperaba que hoy lloviera, en este lugar ha estado brillando un sol intenso, y el calor que se percibe es bastante bochornoso. Esto puede causar insolación o, en casos extremos, desmayos y deshidratación.

La caravana ya se ha instalado en el parque, y ahora se espera información para saber si continuarán hoy hacia el municipio de Huixtla, como lo han anunciado, o si se detendrán aquí.

Migrantes descansan en el parque de Huehuetán / Foto: Cortesía / Pobladores

Con información de Antonio Zebadúa / Diario del Sur