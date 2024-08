Cuatro caricaturistas de Chiapas presentarán sus obras en el Congreso del Estado

En los próximos días, cuatro caricaturistas de Chiapas presentarán sus obras en el patio principal del Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Invitaron a todos a presenciar sus trabajos, que reflejan más de 30 años de crítica hacia políticos y amigos que solicitan caricaturas. Así lo anunció el caricaturista coleto Eros.

Rafael Guadarrama López, conocido en el ámbito de las caricaturas como "Eros", comentó en una entrevista con medios de comunicación que su trayectoria como caricaturista comenzó en 1994. Este mes de agosto, celebra 30 años en la profesión y, para conmemorar esta fecha, llevará a cabo una exposición de sus obras junto a otros caricaturistas de Chiapas en el patio principal del Congreso del Estado.

“Este mes de agosto celebramos 30 años en el trabajo de caricaturista. Comencé en 1994, durante el conflicto armado, enfocándome en caricaturas políticas. La idea me surgió porque me ha gustado dibujar desde pequeño y, por invitación de mi amigo Azabache, también caricaturista en Chiapas, empecé a trabajar en este ámbito. En esa época, iniciamos una revista llamada Échale un Ojo, donde me invitaron a participar. No sabía nada sobre caricaturas, pero nos animamos y así comenzó nuestra aventura. Ahora, hemos sido invitados cuatro caricaturistas para exponer parte de nuestro trabajo en el Congreso del Estado: “El Azabache” de Tapachula, “Binxghava” de Tuxtla Gutiérrez, “Elvira” de Arriaga y “Eros” de San Cristóbal”, explicó.

La exposición, titulada “Cuatro Moneros en su Tinta”, se llevará a cabo el próximo 20 de agosto a las 12 del día. Eros comentó que, si bien hay personas con rasgos que facilitan la caricaturización, también hay quienes presentan perfiles más difíciles. A pesar de los retos, su trabajo ha sido reconocido en diversas revistas y periódicos a nivel nacional. “Todo trabajo lleva su tiempo”, subrayó.

Local ¡El mural más grande de su vida en Chiapas! Adry Del Rocio pinta en la Presa Chicoasén

“Cada caricatura tiene su proceso; a veces se encuentra la idea y otras no. Al caricaturizar a un político, es fundamental estar bien informado y al tanto de las noticias. Hay que buscar la idea, implementarla y plasmarla en el papel para publicarla. Hasta el momento, soy el único caricaturista activo de San Cristóbal. En 2015, lancé un proyecto propio llamado ‘Revista El Nahuita’, y este mayo celebramos 9 años. Hace un año, realicé un trabajo en El Heraldo de Chiapas, por lo cual agradezco a este diario. Hice varias caricaturas de calaveritas de políticos para el Día de Muertos. Seguimos dibujando y a la orden”, concluyó.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️