Carlos Herrera buscará ser electo sin ser registrado ante el IEPC

San Cristóbal de Las Casas.- Con el argumento de ser una petición de las bases del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sin poder explicar el marco legal en materia electoral, Juan Carlos Herrera Hernández buscará ser electo sin ser registrado por ningún partido político o la vía independiente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

“Es un nuevo proceso nunca pensamos llegar a esto, nunca me imaginé que íbamos a ser burlados, pero podemos salir avante ante estas circunstancias, es una nueva etapa, es tan sencillo, la gente que tenga su boleta para presidente municipal, debe ver que viene un espacio en blanco en la boleta y ahí si quieren apoyar pueden escribir mi nombre Juan Carlos Herrera Hernández esto es legal, lo pueden contabilizar y así ganar la elección”, dijo en conferencia de prensa.

Municipios El PRI en Chanal si tendrá candidata: Rubén Zuarth





El ex aspirante a la candidatura a la presidencia por Morena, enfatizó que han determinado llamar a la población a no tachar la boleta por ningún instituto político o candidato y poner su nombre en la parte de abajo. “Esto es un nuevo movimiento, una iniciativa ciudadana que se determinó al vernos excluidos, marginados por el partido”.

Al ser cuestionado sobre su propuesta, Herrera Hernández no supo citar en qué artículo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana hace legal, “está en el INE, tenemos ya consultada esa situación, incluso en algún momento en un municipio de Guerrero, le negaron la candidatura a un aspirante y él con un gran grupo de ciudadanos, pudo ganar la elección”.

“Esto no es un invento mío y mucho menos una locura simplemente que nos hemos mal acostumbrado a estos vicios de los partidos y creo ya es hora de decir un ya basta, para que entiendan y comprendan que la ciudadanía no se va dejar, esto no es un capricho, pero siempre aceptaré las críticas”, concluyó.