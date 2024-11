Carretera en Chilón sigue dañada tras el paso de la tormenta Nadine

Durante el paso de la tormenta tropical Nadine, la cual dejó diversas afectaciones en las carreteras de varios municipios de la región norte de Chiapas, en algunos municipios ya se han reparado los daños. Sin embargo, en el municipio de Chilón, los trabajos no avanzan, y los más afectados son los automovilistas que circulan a diario por este tramo carretero estatal, que comunica a varios municipios de la región. Los habitantes exigen que concluyan ya los trabajos, ya que no avanzan y se ven perjudicados al no poder transportar sus mercancías para la venta.

De acuerdo con una denuncia de los habitantes, la carretera de este municipio sufrió daños por la tormenta tropical Nadine. Aunque algunos trabajadores de obras públicas están en el lugar con maquinaria, los trabajos no avanzan. Los automovilistas deben esperar para poder pasar y continuar su camino, por lo que piden a los responsables agilizar las reparaciones, ya que muchos comerciantes necesitan transportar sus mercancías para vender en Ocosingo o en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Según las imágenes, se observa que solo hay 11 trabajadores encargados de limpiar las zanjas para evitar que se estanquen tierras en la carretera durante la temporada de lluvias. Además, se ve únicamente una máquina que está retirando el material que proviene del cerro. "Los trabajos no avanzan, ya han pasado más de tres semanas desde que Nadine afectó esta región, pero los trabajos siguen lentos", señalaron los habitantes.

“Ya son varios días que estamos sufriendo como transportistas, porque no podemos circular de manera normal en esta carretera. Tendremos que esperar mucho tiempo para pasar, mientras que algunos comerciantes no pueden transportar sus frutas y verduras a Ocosingo, Palenque y la ciudad de Villahermosa. Ya pasaron varios días desde la tormenta y hasta ahora no se ha reparado la carretera. En otros lugares, la carretera se partió y tampoco ha sido solucionado. Mientras tanto, los responsables solo llegan a tomar fotos y se van", señaló uno de los transportistas.

Ante esto, exigen a las autoridades de obras públicas que tomen medidas más efectivas para reparar las afectaciones que dejó la tormenta tropical, ya que los automovilistas se ven obligados a esperar varios minutos debido a los trabajos lentos. Piden que se contrate más personal para restablecer esta carretera importante de la zona Chol.

