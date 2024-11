Tras un mes de espera dejan libre la carretera Teopisca-San Cristóbal

Después de 29 días de permanecer cerrada la carretera federal que conecta Teopisca con San Cristóbal de las Casas, debido a un deslave ocurrido el pasado 15 de octubre por la noche en el kilómetro 107, a la altura de la comunidad Nuevo Jardín El Edén, municipio de Teopisca, en la región Altos de Chiapas, la vía ha quedado completamente libre. Los dos carriles han sido habilitados nuevamente, permitiendo que los automovilistas transiten de manera normal por esta importante carretera que une dos de las principales ciudades de la región.

De acuerdo con información proporcionada por automovilistas y pobladores, el deslave se produjo la noche del 15 de octubre, lo que causó un creciente malestar entre los habitantes y conductores. Los trabajos de remoción del material realizado por las dos maquinarias que llegaron al lugar fueron lentos, ya que, según los testimonios, las labores se suspendían por las tardes, lo que retrasaba el avance en la remoción de las toneladas de tierra y piedras que obstruían la vía. Algunos conductores tuvieron que esperar hasta dos horas para poder continuar su viaje, mientras que los usuarios del transporte público caminaban hasta un kilómetro para abordar otra unidad que los llevara a San Cristóbal o Teopisca.

Elementos de seguridad recomiendan manejar con precaución en el área / Foto: Habitantes

Como parte de los trabajos de rehabilitación, se utilizó una pipa con agua y detergente para lavar la carretera afectada por las toneladas de tierra derivadas del deslave, con el fin de dejar la vía completamente limpia y evitar futuros accidentes. Desde la mañana del martes, decenas de vehículos particulares, transportistas y camiones grandes comenzaron a circular con normalidad por esta vía federal. Sin embargo, los elementos de la Guardia Nacional División Caminos y Protección Civil han solicitado a los automovilistas que conduzcan con precaución, respeten los límites de velocidad, los topes, los vibradores instalados y los señalamientos de tránsito para evitar accidentes.

Finalmente, los transportistas han señalado que algunos trabajos siguen pendientes en la zona, aunque estos son menores y no afectan el tránsito vehicular. "Afortunadamente, ya quedó libre los dos carriles después de casi un mes de permanecer cerrados. Nos afectó muchísimo, como transportistas nos perjudicó económicamente porque a veces no había pasaje. Ahora ya está libre, hay tránsito normal en los dos carriles, los trabajos continúan, pero no hay riesgos, no afecta a los automovilistas", comentaron.

