40 horas de bloqueo carretero en Teopisca

El bloqueo carretero instalado en 2 puntos en el municipio de Teopisca está por cumplir 48 horas, hasta el momento no han conseguido resultado con los bloqueos, sin embargo ellos continúan con este y siguen reforzando sus movilizaciones en el municipio.

El primer bloqueo está colocado sobre el tramo carretero federal Teopisca - Comitán a la altura de la Campana, mientras el segundo bloqueo se encuentra instalado en el tramo federal Teopisca - San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la Cañada, en ambos lados se encuentran bloqueados con vehículos que se encuentran retenidos y con más de 1000 personas.

Han señalado que estos bloqueos son total y no hay marcha atrás, la única demanda que exigen es que el congreso del estado revoque el nombramiento del concejo municipal de Teopisca que encabeza Luis Alberto Valdez Díaz, ya que esta persona cuándo fue presidente municipal trienios anteriores no hizo nada en beneficio del municipio, argumentando que Teopisca no es una herencia de la familia Valdez Díaz.





El bloqueo carretero en Teopisca está por cumplir 48 horras, afectando a miles de personas / Foto: Pobladores





Mientras tanto, son cientos de automovilistas que se han visto afectados ya que muchos no pueden cruzar en los bloqueos carreteros, solo lo pueden cruzar caminando y transbordar con otros vehículos hasta llegar a su destino.

Los más afectados son los transportistas que viajan de San Cristóbal - Teopisca - Comitán y Villa las Rosas y viceversa, ya que son perjudicados económicamente al no llegar a su destino, por lo que exigen al gobierno del estado y el congreso local solucionar las demandas.