Casi acaba trienio y nunca permitieron tomar posesión a síndica

La síndica electa de San Juan Cancuc, Martha López Sántiz, ganó un plebiscito para ser candidata en el proceso electoral 2017-2018, ganó las elecciones del 1 de julio del 2018 y obtuvo sentencia a su favor del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Sala Superior de este máximo órgano jurisdiccional electoral, sin embargo, el Ayuntamiento que encabeza José López López, no le ha permitido tomar posesión y no se han ejecutado las sentencias.

Expuso que le han ofrecido dinero a cambio de su silencio, para dejar la lucha por la justicia y exigir alto a la violencia política en razón de género, una suma que equivaldría al monto de su salario que le correspondería recibir en el ejercicio del cargo desde el 1 de octubre del 2018, lo que -expuso- se ha negado a aceptar y porque no está de acuerdo con ser cómplice de la violación flgrante al Estado de Derecho.





Advierte que su caso no es un asunto de negociación política porque la ley no se negocia, es militante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y en su municipio la respaldan militantes y simpatizantes, y aunque vislumbra un escenario complicado y que posiblemente no tomaría posesión en lo que resta de la actual administración municipal, por el uso de la violencia por parte del cabildo, no dará un paso atrás en la exigencia de toma de posesión.

Desde el 22 de marzo de 2019, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en sesión pública resolvió el medio de impugnación:

Expediente TEECH/JDC/290/2018, promovido por Martha López Sántiz, en contra del Ayuntamiento de San Juan Cancuc, en el que ordenó al munícipe y al cabildo en pleno dar cumplimiento.

"Se ordena al presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, tome protesta constitucional a la síndica electa, brinde todas las facilidades para el ejercicio de las funciones inherente al cargo, la convoque a sesiones ordinarias de cabildo, pague los importes correspondientes por concepto dietas, se abstenga de realizar acciones u omisiones directa o indirectamente que tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un daño o perjuicio en agravio de Martha López Sántiz, u obstaculizar el ejercicio del cargo".





López Sántiz insiste en que su exigencia es que se reconozcan sus derechos políticos electorales, que se cumplan y se ejecuten las sentencias, porque hasta ahora de nada han servido las sentencias de los órganos jurisdiccionales electorales, no han respetado las decisiones de los magistrados, lo que a su juicio, constituye una violación al Estado de Derecho por parte del Estado Mexicano que no ha ejecutado esos veredictos.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas