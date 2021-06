Caza INM a migrantes que tramitan refugio en la región

Ciudadanos cubanos denunciaron que varios de sus connacionales fueron detenidos arbitrariamente en calles de Tapachula, pese a que cuentan con la constancia de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Según la declaración de una de las afectadas, su esposo y dos amigos más salieron en busca de comida y un nuevo espacio para rentar y poder vivir mientras su trámite se concreta. Relató que volvió a saber de ellos hasta que su pareja se comunicó con ella desde el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, para pedirle que llevara las constancias y se notificara que estaban en un proceso formal.





Dijo que una agente migratoria le expuso que era un proceso diferente y que lo mejor era que se retirara a casa, al tiempo que le proporcionó un número telefónico de un jurídico que apoya a los cubanos en trámites legales.

“El jurídico me dijo que Comar no había puesto en el sistema que ellos estaban legales, así que fui a estas oficinas para pedir ayuda, pero el director me dijo que de entro de unos días pondrían en un correo electrónico los nombres y que fuera de nueva cuenta a las instalaciones de Migración, pero hasta ahora no me resuelven nada”, aseveró.





El activista Luis García Villagrán denunció que este es un método de tortura por parte del INM para desalentar la migración. / Foto: Eduardo Torres | Diario del sur





La ciudadana cubana argumentó que está desesperada, ya que en estos momentos el tiempo de renta donde vivía se venció y no tiene a dónde ir, por lo que esta viviendo en las callles de Tapachula, sin comida ni techo. El activista Luis García Villagrán denunció que este es un método de tortuga por parte del INM para acabar con las intenciones de miles de migrantes de extranjeros que buscan llegar hacia los Estados Unidos.

“Es una táctica dilatoria de parte del INM, los detienen tengan o no tengan papeles y ya adentro de esa cárcel llamada Siglo XXI los obligan a firmar su renuncia de la constancia de solicitud de refugio ante la Comar”, explicó. Hasta entonces, la mujer sigue sin tener noticias positivas de sus compañeros y esposo.