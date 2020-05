Cesan a director de Clínica Covid-19 en Comitán por denunciar falta de insumos

A través de un video que circula en redes sociales, el médico David Salazar Bahamaca denunció que fue cesado de su cargo el pasado 23 de mayo tras haber realizado una serie de denuncias por la falta de insumos y equipo de protección personal para los trabajadores de esa institución, además de haber reclamado que el poco material que les llegó están en mal estado.









Lee también: Ante falta de abastecimiento trabajan campaña de donación de insumos médicos













Actualmente dijo que fue destituido no solo del hospital Covid-19, sino de la institución, es decir de la Clínica ISSSTE en Comitán Chiapas, por parte del subdelegado médico “quien de manera injustificada y sin argumento alguno me retiró del cargo diciendo que no tenía esencia política para estar el frente”, afirma en el video dirigido a los chiapanecos y a las autoridades médicas estatales y federales.





“Mi único pecado para él y quizás para otros fue exigir lo mínimo indispensable, lo necesario para que podamos trabajar con las herramientas necesarias y otorgar una atención oportunidad, he demostrado las carencias y necesidades que tenemos, nos han enviado equipos que no cumplen con las normas y estándares de calidad”, afirma.





Describe como ejemplo un material un traje de grado militar y precisó que lo que ellos necesitan es de grado médico y señala que se padecen las consecuencias de no contar con recursos humanos suficientes y que sus compañeros que se encuentran en la línea operativa se están desmayando.









Están sufriendo por los espacios reducidos y por un número de pacientes que no le somos suficientes con los recursos humanos que tenemos, tampoco el equipo médico es suficiente, hay necesidades de monitor, catéteres y demás insumos necesarios, no hagamos caso omiso a estas exigencias, porque no son caprichos, son realidades, puntualiza.









Por ultimo afirma que ante esta contingencia deben poner todos y en todos los niveles la camisa y trabajar en equipo “no es correcto que estén colocando títeres políticos para cubrir sus artimañas… nos han enviado kits de uso personal en mal estado, con moho y reciclados de otras clínicas”.

/TG