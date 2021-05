Chamula debe ser ejemplo de tolerancia religiosa: Patricia Díaz

Chamula fue el primer municipio indígena de los Altos de Chiapas dónde se presentaron las primeras expulsiones por intolerancia religiosa, en la década de los 60, sin embargo, hoy es un mosaico de credos y debemos ser para el mundo un gran ejemplo de la tolerancia, expone Patricia Díaz López.

La candidata a la presidencia municipal de Chamula para las elecciones del 6 de junio ofrece ser intermediaria entre las diferentes confesiones religiosas para la construcción de la auténtica paz, fraternidad, la solidaridad, la tolerancia y la convivencia en medio de la diversidad religiosa.





La aspirante del Partido del Trabajo (PT) insiste en la importancia de que todos respetemos a todos, que aprendamos a convivir sin hacernos daños, ya sea católico, católico tradicional, evangélico, cristiano o pentecostés, sabemos que todos tenemos diferentes creencias pero es un mismo Dios el que nos cuida y los proteje pero sobre todo, se ocupa se nuestra paz.

Propone resolver que las iglesias ya sean católicas y evangélicas, respetaremos las fiestas patronales, cómo los eventos de cada iglesia no católica, tendrán las garantías para el desarrollo de sus actividades para fortalecer su fé, todos debemos ser respetados por qué todos somos iguales hombres y mujeres.

Insiste en la importancia de que nunca más haya expulsiones en Chamula por pensar diferente, no lo permítanos, no lo aceptemos y no lo hagamos respetando nos, todos tenemos derechos que tenemos que respetar, asumir y hacerlos valer, vivamos desde el fondo del corazón en tolerancia y en una gran fraternidad.

Patricia Díaz hace un llamado a todos das las instituciones religiosas a ser elemento de unidad, de reconciliación, ejemplo de respeto al que piensa diferente y cree diferente, no tengamos miedo a ser constructores de paz, las nuevas generaciones bosnia van a agradecer.





