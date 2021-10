Chamula, tierra donde los usos y costumbres violentan los derechos de Mujeres

San Cristóbal de Las Casas.- Diversos sectores y activistas defensoras de los derechos de la mujer, consideraron que la retención de mujeres en Chamula, es un acto de discriminación y violación a sus derechos humanos, esto luego de que dos mujeres acusadas de practicar brujería, fueran retenidas en la comunidad Cuchuluntik, y pedirles una multa de 100 mil pesos.

“En San Juan Chamula las mujeres no tienen propiedades, no tiene voz en las asambleas, en la actualidad siguen siendo violentados sus derechos, no pueden retener, encarcelar, golpear a una mujer sin tener pruebas, no pueden los usos y costumbres violentar los derechos de la mujer, los derechos humanos”, dijo una de las activistas consultadas al respecto.





Leer más: En Chiapas, mujeres indígenas están sometidas por usos y costumbres: Patricia López





Y es que la mañana del pasado martes, dos mujeres indígenas tsotsiles fueron detenidas acusadas de realizar actos de brujería, donde las autoridades tradicionales de la comunidad Cuchuluntik, aseguraban que un hombre “perdió las ganas de vivir y se encuentra tirado en cama”.

Las mujeres eran señaladas por sus vecinos, que habían sido sorprendidas realizando entierros cerca de la casa de la víctima, y por eso fueron detenidas y encerradas en la cárcel de la localidad, y castigadas de acuerdo a sus usos y costumbres.

Activistas, opinaron que es lamentable la expulsión de personas y sobre todo mujeres indígenas que sin existir pruebas fehacientes sean violentados sus derechos/ Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Las mujeres fueron obligadas a pagar una multa de 100 mil pesos cada una y puestas en libertad con la advertencia de abandonar la comunidad, ya que de lo contrario podrían sufrir violencia porque los pobladores “les guardaría rencor”. Las mujeres fueron liberadas y expulsadas de la comunidad, quienes tuvieron que viajar a San Cristóbal para refugiarse con familiares.

Cuestionadas las activistas, opinaron que es lamentable la expulsión de personas y sobre todo mujeres indígenas que sin existir pruebas fehacientes sean violentados sus derechos, ya que de hecho las mujeres en San Juan Chamula no tienen derecho a propiedades.