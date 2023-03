Sin cumplirse el acceso pleno al derecho humano al agua

A pesar que Chiapas es uno de los estados con grandes ríos la población aun está muy lejos de alcanzar el acceso al 100de agua y hay un millón 351 mil 023 hogares sin el vital líquido en la llave, es decir solo se garantiza el abasto del líquido entubado al 87.6 % de los 5.5millones de habitantes.

Es así como en todas sus ciudades más importantes de Chiapas, donde el usuario paga tarifas de agua según su tipo de uso e incluso cubre cuotas fijas. Aunque solo reciba el vital líquido una o dos veces a la semana y esta sea de dudosa potabilidad, pues si la surten con poca presión, les llega turbia, con mal olor o excesivo olor a cloro.

De acuerdo a pobladores de Tapachula, hay colonias qué pagan tarifas de 81 pesos al mes pero el agua les llega una sola vez por semana y sin presión, imposibilitando subirla a tinacos, debiendo almacenarla en tambos, recipientes o tanques y al agotarse deben comprar por lo menos 1 o 2 veces al mes agua de pipa cuyo precio oscilan los 800 litros en 400 o 500 pesos lo que solo dura en promedio a una familia de 4 personas máximo una semana, lesionando su economía.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Según el censo del INEGI en 2020 el rezago del vital líquido lo causa la dispersión de fuentes para llevar el suministro, insuficiencias en la captación, conducción y distribución, es decir, falta de infraestructura adecuadas para ello todo esto aunado a un crecimiento desordenado de las ciudades y sus comunidades.

Es importante citar qué 19.9 % de la población sin el servicio de agua se ubica en la cuenca hidrológica de la Costa de Chiapas; el otro 80.1 % en la cuenca hidrológica del Grijalva – Usumacinta, sin el servicio de agua en esta última hay 555 mil 448 personas, no obstante que los recursos hidrológicos de Chiapas representan el 45.74 del total del país.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo a Porfirio Gómez García del Colegio de Arquitectos Chiapanecos y de la Cadena Nacional de Arquitectura, el problema de desabasto de agua para Chiapas en general prevalecerá de 10 o 20 años, por factores como la falta de la aplicación de la ley ambiental en materia de desarrollo urbano, planeación y falta de voluntad política a invertir en infraestructura hidráulica adecuada y el mantenimiento de calidad e integral a la red instalada.

PLAN HÍDRICO EN CHIAPAS

Es importante mencionar que según el Plan Hídrico de Chiapas, la precipitación media anual es de mil 969 ml y varía por región, en el Soconusco la precipitación anual es de mil 025 a 3 mil ml y las más altas precipitaciones se registran en Tapachula, mientras en Comitán, Palenque y Pichucalco, van de 3 mil a los 5 mil ml anualmente.

Los ríos más importantes de Chiapas son el Grijalva, Pichucalco, Suchiapa, La Venta, Santo Domingo, Jaltenango y Tulijá, que aportan a las presas Belisario Domínguez, Manuel Moreno Torres, Nezahualcóyotl y Ángel Albino Corzo, mientras que los más importantes en la zona Costa son Suchiate, Coatán, Cintalapa y Pijijiapan, y entre las lagunas están Los Cerritos, Buenavista, La Joya y Mar Muerto.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, la cobertura de agua potable es del 93.9 % de habitantes pero 36 mil 935 personas no tienen acceso a ella; en San Cristóbal de Las Casas, hay una cobertura de 92.9 % mientras 15mil 312 habitantes no tienen servicio de agua; en Ocozocoautla la cobertura es90.2 % y la carencia afecta a 9 mil 813 personas; Chiapa de Corzo el 91.3%cuenta con agua mientras 9 mil 811 habitantes no tienen.

MAYOR REZAGO

Los municipios con mayor rezago de abasto de agua potable o entubada son Comitán, que tiene una cobertura del 86.4 % y sin servicio de agua 22 mil 601 habitantes; Cintalapa tiene una cobertura del 87.8 % y sin servicio de agua 11 mil 108 personas; Ocosingo alcanza una cobertura del 85.8 % y sin agua 33 mil 786 personas; Las Margaritas, cubre 76.3% y sin agua 33 mil 581 personas; Tila, tiene cobertura del 77.5 % y sin agua 18 mil 784 personas; La Trinitaria, cubre 82.1 % y sin agua 14 mil 991 personas; Oxchuc solo cubre el 29.9 % y sin agua 38 mil 545 personas; Chilón cubre el 85.4 % y sin agua 20 mil 024 personas y Tapachula cubre 89.9 % y sin agua 35 mil 805 personas.

A la carencia de agua entubada o potable se suma la falta de saneamiento o drenaje pues solo el 88.1 % de las viviendas cuentan con ese servicio y hay un rezago que afecta a 663 mil 542 habitantes en los 124 municipios donde 20 de ellos presentan mayor cantidad de población sin drenaje, entre ellas Las Margaritas donde afecta a 62 mil 188 habitantes y otros municipios indígenas donde no llegan la cobertura ni al 40 % son Chalchihuitán, Oxchuc, Sitalá, Chamula yChanal.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Como evidencia de estas deficiencias los ayuntamientos de Tzimol, Comitán y Socoltenango, fueron obligados al saneamiento del río San Vicente, en una cuenca hidrológica de la región, su atención que deberá ser de fondo y este proceso en su momento se hará del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que hizo la recomendación número 159/2022 el 29 de julio del 2022.

Existen 292 plantas de tratamiento de aguas residuales, distribuidas en 88 municipios y 280 localidades, de las cuales solo el 33.1 % están activas, el 3.7 % de las cuales son muy deficientes; el 58.9 %no operan y el 4.1 % están en construcción.

La capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales es del orden de los 3 mil 039.09 l/s pero solo se tratan1.255.16 l/s en las Costa de Chiapas; y el 87.4 % en el Consejo de Cuenca delos ríos Grijalva y Usumacinta, los municipios que presentan el mayor caudal tratado son Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Tapachula, La Trinitaria, Salto de agua,Villa Corzo, Palenque, La Independencia, Ocozocoautla y Zinacantán, con 54 plantas.

Asimismo, derivado del rezago en el tratamiento de las aguas residuales las sub cuencas Viejo Mezcalapa, TuxtlaGutiérrez y Huixtla, presentan parámetros de coliformes fecales.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El secretario de Protección Civil, LuisManuel García Moreno, informó que existe un mapa de riesgos por contaminación del agua en el que se identifican 323 plantas de tratamiento, de las que permanecen activas sólo 116, se estima que se tiene un caudal de nueve mil 549l/s pero sólo mil 045 l/s es tratado.

Además reconoció la necesidad de fortalecerla normatividad para exigir y vigilar su cumplimiento. “Debemos trabajar en modificaciones a la Ley de Aguas del Estado de Chiapas. Por parte de ProtecciónCivil, se trabaja en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y el tema del agua está contemplado”.

El director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Irineo Pérez, cita la urgencia de construir al menos una planta tratadora de aguas residuales en cada uno de los 124 municipios, la más barata cuesta 150 mdp pero también habría que construir otras en al menos entre el 30 y 40 % de las más de 21 mil localidades rurales más grandes a fin de mitigar rezagos de abasto y calidad del agua en los hogares.

"La mayoría de las poblaciones en los 124 municipios están vertiendo sus aguas negras a los escurrimientos naturales, una evidencia muy contundente pasó en la localidad Paredón, Tonalá donde se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales en el entre el 2016 y2020, se entregó al municipio pero no se realizó la operación correspondiente".

Siendo importante citar qué en este caso hace apenas unos meses los pescadores de la Bahía de Paredón protestaron y cerraron la carretera costera casi 72 horas por lo que bajo presión Finalmente lograron reactivar el proyecto para echar a andar la planta de tratamiento de agua y que no continuara la afectación a la pesca.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Explica que otro ejemplo de la contaminación en Chiapas está en Los Lagos de Montebello en los municipios deLa Trinitaria y La Independencia, que presentan olores fuertes contaminantes debido a que las comunidades de la cuenca vierten sus aguas residuales sin tratamiento hacia ellos.

Reconoce que todos los ríos presentan diversos grados de contaminación, aunque no se tiene más diagnóstico de la infraestructura existente más que la expuesta por el Plan Hídrico de Chiapas que evidencia la urgencia de mayor infraestructura para sanear las aguas residuales.

A la capital Tuxtla Gutiérrez se bombean desde las instalaciones de Ciudad de Agua en Chiapa de Corzo 2 mil 200 l/s que se extrae del río Grijalva y otros 600 l/s del río Santo Domingo, pero se pierde el 40 % por el mal estado de la red de distribución y existe carencia en toda la ciudad ya que la distribución es por tandeo a las más de 800 colonias, en promedio 1 o 2 veces por semana.

En la administración estatal a partir del 8 de diciembre del 2018 se han retirado del río Grijalva más de 25 mil toneladas de residuos sólidos y vegetales en el Cañón del Sumidero, tarea en la que participan los 16 ayuntamientos que conforman la Junta Intermunicipal para laCuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS) y quienes más residuos sólidos vierten al afluente.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La representante de Tierra Verde Naturaleza AC, Cinthia Reyes Handamm, expone que a 10 o 20 años el escenario en materia ambiental es catastrófico, hemos perdido en 50 años la mitad de los recursos forestales y en la Selva Lacandona sólo queda un tercio de la masa forestal que fue, lo que genera daños por grandes escurrimientos. Un ejemplo de lo anteriores Tuxtla Gutiérrez, la zona urbana recibe una fuerte carga de sedimentos, otra evidencia son los troncos, ramas y material vegetal que se retiran del Cañón del Sumidero qué es resultado de la deforestación, mientras que el agua que se bombea a la capital pasando tratamiento no alcanza a satisfacer las necesidades de los tuxtlecos.

Las Áreas Naturales Protegidas que enChiapas (millón 300 mil hectáreas), también están amenazadas y su planeación no se alinean a los planes de ordenamiento territorial e impacto ambiental, pues el crecimiento urbano desordenado, tiene como resultado es desabasto de agua potable o entubada, y la falta de tratamiento de las aguas residuales pues el que se entuben no significa que son saneadas

Finalmente es importante citar qué la reserva natural Villa de Allende en San Fernando, que es la primera decretada en 1938, no cuenta con alguna protección, la Secretaría del Medio Ambiente eHistoria Natural no ha realizado la actualización, mientras que a sus alrededores ya existen desarrollos urbanos sin control, sin plan, sin ordenamiento lo que ha generado mayores problemas de abasto de vital líquido, situación que se replica en las principales ciudades chiapanecas.

Según el INEGI 2020 de 5 millones 591 mil856 habitantes en Chiapas solo 4 millones 898 mil 292 personas contaban conagua potable, faltando por garantizar el recurso a 693 mil 564 habitantes.