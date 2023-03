Hoteleros piden al gobierno un alto a los bloqueos y manifestaciones en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Ante los constantes bloqueos carreteros, manifestaciones y todo tipo de conflictos sociales que se han presentado y que se han intensificado en los recientes meses, los hoteleros del estado de Chiapas y de san Cristóbal de Las Casas, exigen a las autoridades del gobierno de la entidad de manera inmediata atiendan y resuelven los conflictos que están afectando gravemente las diferentes actividades económicas en las ciudades y del estado.

En un escrito, los hoteleros de San Cristóbal que preside Guadalupe Moguel Gómez, dirigido al gobierno de la entidad, así como a diferentes instancias de su gabinete, señalaron que el sector hotelero del Estado genera un porcentaje importante de los empleos de la misma y de estos dependen un gran número de familias que de manera directa e indirecta tienen ingresos, a través de esta actividad, como es el comercio, transporte, artesanos, restaurantes, publicidad, combustible, entre otros, “sin embargo lo único que se está logrando es un daño irreparable ya que en los últimos meses se han reportado grandes disminuciones en los índices de ocupación que no permiten a las empresas ni siquiera hacer frente a sus gastos operativos aunado al daño que se está generando al destino a través de los medios de comunicación”.

“Estamos de acuerdo en los usos y costumbres de cada pueblo, pero no con que se les permita bloquear y cobrar cuotas en las carreteras violando así los derechos de todos los ciudadanos, ya que las carreteras son federales y estatales y no pertenecen a ningún pueblo, recordando algo importante todos los pueblos y municipios tienen derechos y obligaciones, no vemos por qué a los pueblos que se rigen por usos y costumbres se les permite pasar por encima de la ley cada vez que se les ocurre, violentando así, los derechos de los demás, sin que el gobierno tome medidas drásticas para solucionar esta problemática, porque la región altos de Chiapas hay varios centros turísticos que es reconocido en todo el mundo y si los turistas no vienen, pues para los hoteleros les genera pérdidas económicas”, cita el escrito.

Lo anterior, los hoteleros de esta ciudad solicitan de la manera más atenta al gobierno hacer valer el estado de derecho y el libre tránsito por todas las carreteras del estado, ya que se acerca la temporada vacacional, “y está por demás decir que el turismo ya no quiere visitar nuestro bello estado y que el poco que llega se va frustrado y decepcionado, ya que son afectados por diferentes actos violentos derivados de la falta de gobernabilidad en las ciudades y carreteras de nuestro estado”.

Los bloqueos carreteros siguen, pero nosotros como hoteleros ya entregamos oficios al gobierno del estado, así en las diferentes instancias del gabinete estatal, ya viene semana Santa y los bloqueos están al día pedimos que apliquen el estado de derecho porque ya basta de que los chiapanecos sean pisoteados, señaló en entrevista cv telefónica Guadalupe Moguel Gómez.

