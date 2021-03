Damnificados por lluvias aún siguen esperando apoyos del gobierno

Unas 649 localidades de 58 municipios en Chiapas, no han recibido apoyo alguno por parte de las autoridades federales, esto a más de cuatro meses de que sufrieron afectaciones en viviendas, carreteras, escuelas e infraestructura básica, por la depresión tropical “Eta” y el Frente Frío No. 11.

Los municipios afectados corresponden a un 43% del territorio, que a consecuencia de las lluvias sufrieron deslaves, estancamiento de agua e inundaciones y que hasta el momento no han recibido apoyo de las autoridades ni atendidas sus demandas principales, denunciaron integrantes del Movimiento Antorchista en la región.





Local Continúa saqueo de material pétreo en Huixtla





Lucas López Ruiz, habitante del Ejido la Esperanza, en el municipio de Amatán, recordó cómo intentaba salvar sus cosas que perdió por el deslave del cerro en donde se ubicaba su vivienda "fui a una casita que estaba cerca de la escuela a dejar mis cosas, y cuando termine de pasar todo, vi como se cuarteó la pared y se comenzó a llevar todo la tierra, no me quedó otra opción que ir a la casa de unos amigos para que me dejaran pasar la noche".

Estos fenómenos naturales, dejaron estragos en varias comunidades como lo son La Granja, La Esperanza, El Limón o San Antonio Tres picos en el municipio de Amatán, donde la mayoría reportaron hundimientos en el acceso principal de las comunidades, situación que los dejó incomunicados por varias semanas, además de daños estructurales en viviendas que hasta la fecha son inhabitables y requieren reubicación.

Así como Lucas López, hay miles de habitantes de la entidad que han denunciado los engaños del gobierno federal, sobre todo al momento de realizar los censos por parte de la Secretaría del Bienestar, por que se contemplan a familias que no tuvieron afectaciones y dejaron fuera a él y a muchos más que sufrieron afectaciones en varias comunidades.





Mi imagen de hoy.

Presidente @lopezobrador_ presenta programa de apoyo a damnificados de Tabasco y Chiapas por 18 mil millones de pesos, con finanzas públicas sanas, la fórmula de: .

👍🏻Combate a la corrupción.

👍🏻No permitir desvíos.

👍🏻No lujos,ni derroches#AMLOLujoDePresidente pic.twitter.com/U16BKjm2Tv — Andrea (@andre4T1) December 19, 2020





En la entidad, las esperanzas de recibir algún tipo de apoyo del gobierno, como lo prometió, se han menguando en la familia de Don Lucas, pues lo que les queda es volver a comenzar de cero, lo primero es conseguir a como dé lugar, un poco de recursos económicos para volver a construir su patrimonio “porque del gobierno, no ha llegado nada y no puedo seguir esperando”, finalizó.