Transportistas denuncian que gasolinazos los asfixian

Transportistas de diferentes modalidades que brindan servicio a municipios fronterizos con Guatemala y exigen disminuya el precio de gasolina, ya que les está pegando directamente a sus bolsillos, dejándolos sin ganancias para llevar el sustento a sus hogares.

Señalaron, que a pesar que el gobierno Federal anunció beneficios fiscales para la frontera sur, no existen rebajas en el precio de combustibles e insumos que utilizan los transportistas concesionados. Juan González, presidente de Transporte Tacaná, mencionó que el costo de la gasolina está ahogándolos y algunos agremiados han tenido que parar sus vehículos.





Municipios SMyT a la caza de transportistas que no porten cubreboca





“El incremento de la gasolina e insumos ha provocado que cuatro compañeros hayan parado sus taxis de forma definitiva, pues ya no pudieron seguir sosteniéndolos”, expresó. Dijo que el parque vehicular que brinda transporte publico en Unión Juárez, Cacahoatán y Tuxtla Chico ronda en las 400 unidades de carga y pasaje.

En este mismo sentido, César Solís Rodríguez, representante del sitio de Taxis Juárez, menciona que es necesarios que se vea reflejado las beneficios fiscales en la frontera sur.

“Ya entremos al primer trimestre del años y aún no hay yi mucho menos se ve la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16 al 8 por ciento en combustibles en todas las gasolineras de la zona como anunció el gobierno federal, el cual entró en vigor en el mes de enero de este año”, externó.





Si la gasolina y las refacciones siguen subiendo de precio a nosotros no nos quedará de otra que realizar un incremento





Indicó, que a pesar que el incremento del precio del combustible e insumos ellos siguen manteniendo las tarifas del pasaje para no afectar la economía de los ciudadanos. “Por el momento no se prevé un incremento al pasaje, pero si la gasolina y las refacciones siguen subiendo de precio a nosotros no nos quedará de otra que realizar un incremento”, finalizó.

A partir del lunes 01 de marzo la #SMYTChiapas reanudará la atención al público.Para que puedas realizar tus trámites ponemos a tu disposición el sistema de citas en línea en nuestra página web.Los esperamos con todas las medidas sanitarias para frenar los contagios por #COVID19 pic.twitter.com/rK5WuMRIwS — Secretaría de Movilidad y Transporte (@SMyTChiapas) February 27, 2021