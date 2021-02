San Cristóbal de los municipios con más aspirantes a la presidencia

San Cristóbal de Las Casas, es un referente para el turismo nacional e internacional, para las elecciones del 6 de junio de este año registra el mayor número de aspirantes a la presidencia municipal, sin embargo, la mayoría por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).





La actual presidenta y síndico municipal, Jerónima Toledo Villalobos y Miguel Angel de los Santos Cruz, fueron los primeros en inscribirse en el proceso interno de Morena para la selección de candidatos, aunque encabezan también el rechazo de un amplio sector de la sociedad, al no estar a las expectativas de las ofertas presentadas al pueblo en el 2018.

Otro aspirante es el diputado local con licencia, Juan Salvador Camacho Velasco, al igual que el ex regidor del Carlos Herrera, la ex diputada local plurinominal del PAN, Fabio Ricci Diestel, además de Miguel Galán y Erika Dorantes, también por Morena.

Por el PRI, PAN y PRD, aspiran Hugo Pérez Morena, ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, también Miguel Angel Morales Zúñiga, Edgar Rosales Acuña y Francisco Martínez Pedrero; mientras que el ex presidente municipal por el PRI y ex diputado local por Chiapas Unido, Mariano Alberto Díaz Ochoa, candidato de Mover a Chiapas en el 2018, negocia con el Partido Verde Ecologista de México.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Falta la determinación de Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Partido del Trabajo, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Popular Chiapaneco, Nueva Alianza Chiapas, Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario.

El registro de candidaturas será los días del 21 al 26 de marzo, el 8 de abril será la aprobación por el consejo general del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en tanto el periodo de campañas del 4 de mayo al 2 de junio.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas