Chimalapas denuncian agresión por parte de comuneros oaxaqueños

“Estamos olvidados por las autoridades estatales y federales, tememos por nuestras vidas pero no le vamos a dejar nuestras tierras a nadie'', advierten los habitantes de la comunidad “Gustavo Díaz Ordaz”, perteneciente al municipio de Cintalapa y estado de Chiapas.

Entrevistado por este medio de comunicación, el señor Carlos Velázquez Hernández, presidente del comisariado ejidal de la comunidad citada, ubicada a más de 50 kilómetros sobre la montaña de la zona de conflicto entre Chiapas y Oaxaca, (partiendo de la colonia Nueva de Tenochtitlan, mejor conocida como Rizo de Oro), nos dijo que este domingo volvieron a ser víctimas por parte de habitantes de la comunidad Benito Juárez, porque golpearon a un compañero de nombre Cristian Rojas Ramírez, bajo el argumento de que la zona donde componían un potrero era de ellos, pero eso es falso, porque es del ejido chiapaneco y se le conoce como el paraje La Barbacoa.

“A las trece horas de este domingo, los hermanos Martín, Adán y Conrado Solano, comuneros de Benito Juárez perteneciente al municipio de San Miguel Chimalapa, llegaron a nuestro ejido con el objeto de hablar de la problemática que vive esta zona tras el fallo de la SCJN donde anunció que estas tierras pasarían a ser de ese estado, nunca se les trató mal, ni fueron amarrados ni nada, los elementos del ejército son testigos de eso, (ya que ahí se ubica una base de la Sedena), pero estando ellos afuera de la casa ejidal, pasó la autoridad de ellos, y los hermanos les dijeron que nosotros los habíamos llevado por la fuerza, cosa que no fue así y les dijo que esperaran, que irían por más gente para venir a rescatarlos, pero nosotros no retuvimos a nadie", dijo Velázquez Hernández.

En su sentencia del finales del 2021, la SCJN determinó que la línea limítrofe que debe regir entre los estados de Chiapas y Oaxaca / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mencionar que tras lo sucedido, los habitantes del estado vecino bloquearon ambas entradas y salidas de este ejido, un punto de bloqueo está en Benito Juárez y el otro en Cerro Baúl, los habitantes de este lugar temen que la gente de Benito llegue a golpearlos, a quemar casas, autos y a hacer desmanes como lo hicieron hace tiempo en el municipio de Belisario Domínguez.

El entrevistado dijo que la gente de Oaxaca está haciendo esto para amedrentarlos y obligarlos a que dejen sus tierras, basándose en el fallo de la SCJN, por lo que aseguran que ya les pertenece.

La comunidad referida de Chiapas la habitan unas 400 personas y son 4975 hectáreas las que los oaxaqueños quieren que se las entreguen y que se vayan de ahí, pero los de Díaz Ordaz aseguran que eso no va a suceder.

“Nosotros queremos que el delegado de gobierno de la región II valle-zoque y todos lo que tengan que ver con este tema no nos ignoren, ya hemos mandado audios para informarles lo que está pasando, solo lo escuchan y no nos contestan, queremos que funcionarios con facultad para tomar decisiones nos apoyen de manera urgente antes que haya un derramamiento de sangre, tememos por nuestras vidas, hay mujeres, niños y personas mayores, no sabemos qué va a pasar al respecto, estamos olvidados prácticamente”, aseguró el presidente del comisariado ejidal.