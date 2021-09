Choferes de colectivos en Tapachula piden cese de acoso por parte del INM y GN

Choferes del transporte público local de Tapachula en la modalidad de colectivos pidieron que haya un cese a la persecución de las unidades que cubren estrictamente su ruta y cobran los ocho pesos de la tarifa oficial, toda vez que sufren acoso de personal de la Guardia Nacional y de otras corporaciones incluyendo las del transporte.

Y es que en los últimos días las autoridades bajan al pasaje (migrantes), de las unidades y amenazan al conductor con multas que van de 8 mil a 15 mil días de salario por ser presuntos polleros.





Aduciendo que los llamados “combistas” obtiene beneficios extraordinarios, aun y cuando estos únicamente cubren con el circuito detallado por la Secretaría de Movilidad y Transporte en una ruta establecida, en las que en algunos casos que cubren puntos en la ciudad donde hay concentración de migrantes y por consecuencia son ellos un usuario potencial.

Noé Pinto, consejero del frente de defensa del autotransporte, rechazó que para evitar irregularidades el chofer que cubre una ruta establecida tenga facultades para exigir documentos migratorios, porque incurriría en una usurpación de funciones o no dar el servicio por la tarifa establecida caer en discriminación y en ese caso si tener sanciones justificadas por la autoridad.

Se deslindó de aquellos transportistas, principalmente choferes que han visto en la migración y la ilegalidad una forma de obtener recursos económicos de manera irregular como los taxistas que hicieron un paraje en la zona rural de Tapachula para esperar a migrantes que evadían un reten migratorios y cobrarles 30 dólares o mas por persona para darles el servicio.

Choferes lamentan política contradictoria del gobierno federal con discurso de brazos abiertos en las fronteras y una presunta restricción dentro de la zona fronteriza/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Por su parte, Carlos Torres, en representación de un grupo de choferes, indicó que sus compañeros, tanto de las rutas entre otras Indeco Cebadilla-Los Coquitos, cafetales, Venustiano Carranza, 5 de Febrero cercanos a los albergues de migrantes u oficinas gubernamentales, están sufriendo el acoso y la amenaza de multas por llevar a los migrantes.

Exigió al gobierno federal y sus a las instituciones como las del estado y municipales que no cometan vejaciones contra el trasporte que da un servicio a la sociedad, que no mal interpreten los comunicados emitidos en abril del 2019 el INM dirigido a concesionarios, propietarios y operadores de autotransporte de pasaje y turismo federal y posteriormente en fechas recientes el pasado 17 de septiembre del 2121 la SCT federal para que el transporte federal se abstenga de transportar a extranjeros que no acrediten su legal estancia en territorio nacional y por lo que podrían ser sancionados.

Lamentó la política contradictoria del gobierno federal con discurso de brazos abiertos en las fronteras y una presunta restricción dentro de la zona fronteriza porque se les permite pasar y después organizan operativos dirigidos a sancionar a los choferes que con el esfuerzo y legalidad diario ganan el sustento de sus familias.