A varios meses de su inicio, construcción de la ciclovía no ha concluido

San Cristóbal De Las Casas.- A más de 8 meses de haber iniciado la obra de la construcción de Ciclovía en el periférico sur de San Cristóbal de Las Casas, hasta el momento no ha concluido y existe inconformidad por automovilistas, así como vecinos que viven en la orilla de este periférico donde se observan pocos trabajadores.

Los trabajos de Ciclovía que tanto exigían habitantes de la zona sur de San Cristóbal, y que dio inicio a la altura del boulevar San Cristóbal y luego terminará en la zona Sur, pero hasta el momento ha sido descuidada esta obra.

A pesar de que se invirtieron más de 30 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para la construcción de Ciclovía, precisamente los vecinos de la zona Sur exigieron esta obra en beneficio para todos los que caminan en bicicletas, porque son varios estudiantes que caminan por esa zona y corren el peligro de ser atropellados por un automóvil, porque no hay banquetas y no existes el paso para los que transitan en bicicleta.

Al realizar un recorrido en el lugar se observan alrededor de 15 trabajadores, y así la obra se ve abandonada varios metros y la ciudadanía dice que ya son varios meses y ha generado malestar.

"Nosotras que vivimos aquí en él periférico Sur existen comedores, taquerías o venta de aguas de sabores, pues al pasar los vehículos se llenan de polvo porque está totalmente feo esta obra, no hay muchos trabajadores y no se observan que los encargados de la obra estén en el lugar, nosotras a la hora de la comida hay mucho polvo, y la obra ahí sigue no avanza" señaló una ama de casa.

Mientras los trabajadores del volante (taxis y transportes urbanos) les ha afectado por qué en el lugar hay hoyos y que se maltratan los vehículos, "no terminan porque no hay muchos trabajadores y ya son varios meses, pedimos al encargado de la obra agilizar porque ya viene temporada de lluvia y se llena de agua esta zona donde está ubicado la EST número 1 y la normal experimental, los más perjudicados son los estudiantes".

De acuerdo a las imágenes se observa que la obra está totalmente solo, únicamente se observan los trabajadores cerca del Cobach, mientras el otro grupo de trabajadores se encuentran a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y en el resto de la obra no se observa ningún trabajador.

Los vecinos de la zona sur han hecho un llamado a la Sedatu enviar más trabajadores para que termine esta obra "porque es el que se necesita para concluir esta construcción de la Ciclovía pero además dejan montones de tierra y levanta polvos y a la hora de la comida perjudica".

