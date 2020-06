Cierra paso Escuintla a personal de salud

Cinco casos de Covid-19 se han registrado en el municipio





Autoridades rurales de la zona alta del municipio de Escuintla, a través de un documento firmado por representantes de varios ejidos dieron a conocer a las autoridades del municipio y de salud que no permitirán ninguna acción de prevención como fumigación o sanitización contra el Covid-19, debido a la desconfianza que según los habitantes tienen sobre estas acciones.

En dicho documento firmado por representantes rurales, entre ellos ejido Independencia, Fraccionamiento Nueva Francia, Fraccionamiento Independencia, Ejido Cintalapa, entre otros, señalan que hasta el momento no tienen registrado ningún caso de esta enfermedad en esta zona y no permitirán el ingreso de personal de salud, ya que la autoridad a través de sus acciones buscan propagar el Covid-19.





El grupo de representantes llegó hasta la cabecera municipal, para entregar el oficio a la autoridad local y externaron su postura contra cualquier acción, por lo que pidieron sean respetadas las decisiones de los habitantes de las comunidades.

Además, detallaron que tampoco permitan las brigadas de vacunación en las colonias, porque dicen tener miedo y zozobra, ya que el gobierno solo los quiere dañar en su salud e infectarlos de Coronavirus, por ello, impedirán que las acciones del sector salud lleguen a sus comunidades.

"Estamos en contra de las fumigaciones que vienen realizando las autoridades, por lo que no dejaremos pasar al personal, ya que el gobierno sólo quiere contagiarnos de coronavirus, pedimos a las autoridades responsables realizar estas acciones que respeten nuestras decisiones, porque hasta el momento estamos libres de contagios, por lo que tampoco aceptaremos las campañas de vacunación", sostuvieron.





A pesar del semáforo rojo en el que se encuentra el Estado de Chiapas con respecto a la pandemia del Covid-19, los habitantes de estas comunidades en la zona alta del municipio de Escuintla, señalan que han tomado sus propias medidas preventivas en cada una de sus localidades, las cuales les ha dado buenos resultados, por ello, se oponen a cualquier acción de las autoridades de salud.

A través de la Secretaría Municipal de Escuintla, en el oficio número/SM/2020, las autoridades respondieron a los comuneros, e indicaron que hasta el momento no tienen programada ninguna fumigación en el área rural de este municipio y por lo consiguiente ninguna dependencia y en todo caso que esto suceda se les hará saber a las autoridades rurales para contar con su aprobación, y no se podrán realizar la actividad si no se cuenta con dicha autorización.

