Cierran con 6 mil 914 vacunas anticovid en el modulo de la UNICH

San Cristóbal de Las Casas.- 6 mil 914 fueron las vacunas anticovid que se aplicaron en el centro de vacunación que se instaló en el interior de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) de 8 mil 110 que se tenían disponible para el sector educativo en la zona altos de Chiapas, un 85 por ciento aproximadamente.

Durante un acto protocolario de cierre, representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agradecieron la hospitalidad de la UNICH, ya que personal tanto de esta casa de estudios, como estudiantes de la carrera de Médico Cirujano y otros, así como personal de Secretaría de Educación, enfermeras y médicos, trabajaron jornadas de más de 12 horas para sacar adelante las actividades.

Se dijo que durante el periodo del 20 al 27 de abril, no se necesitó trasladar a nadie de emergencia, por lo que agradecieron al personal de Protección Civil de San Cristóbal y Cruz Roja, que permanecieron durante este tiempo.

"Quizá no llegamos a la meta de 8 mil 110 que pensábamos, pero más del 85 por ciento se cumplió y algunos no tienen un pago como los estudiantes (de la UNICH) pero es voluntad y de parte del instituto les agradecemos su apoyo, es un reto que va servir para detener la pandemia, el hecho de estar vacunado no significa que bajemos la guardia, quizá no regresemos las actividades al cien en el sector educativo, pero sí podemos disminuir un poco la mortandad", señaló el personal de salud responsable de la sede.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Al hacer uso de la palabra, la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonals, agradeció al personal del IMSS y de Educación, que estuvieron al frente de las actividades tanto en San Cristóbal como en la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón, ya que “es un evento histórico, un asunto que atañe no solo a San Cristóbal, si no a la humanidad, es un problema serio que enfrentamos y me parece valioso que todos ustedes hayan querido contribuir a buscar una solución a este problema”.

En esta jornada de vacunación participaron en las brigadas de vacunación 47 jóvenes de la licenciatura de Médico Cirujano y de otras carreras que apoyan como capturista o apoyo.