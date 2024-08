Cierran hoteles por falta de turistas en San Cristóbal

En San Cristóbal de las Casas cada día se acentúa más la ausencia de turismo tanto nacional e internacional, debido a la inseguridad y a los bloqueos carreteros constantes que hay en el estado de Chiapas, y que ha provocado el cierre de hoteles, restaurantes y otros negocios que tiene que ver en el turismo, así lo aseguró Guadalupe Moguel Gómez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en la región.

Moguel Gómez, indicó que, por esta situación, en que el gobierno estatal no hace nada para evitarlo, la ocupación hotelera en esta época vacacional no llega ni al 30 por ciento, en este 2024, se han cerrado alrededor de 3 o 4 hoteles y otros que en breve lo harán, mientras algunos restaurantes les cobran derecho de piso, dejando a gente desempleada.

Se comenta que el gobierno del estado no ha buscado solución a la problemática / Foto: Humberto Hernández

“Yo siento que es lo mismo de siempre, la inseguridad, los bloqueos constantes en diversas carreteras de nuestro estado Chiapas, las autoridades no vemos que hagan algo, es realmente muy preocupante, año tras año se nos viene abajo cada vez más y más por el problema, hay muchos compañeros empresarios que han tenido que cerrar hoteles y otros tipos de negocios en este año y años anteriores, no sé qué quiere el gobierno con los empresarios, no sabemos qué está pasando, bajamos tarifas, los sueldos, van en aumento las cuotas del seguro social, van en aumento, nuestra economía cada vez más pobre por la falta de turismo San Cristóbal, es una ciudad que vive del turismo, la mayoría de los empresarios estamos pasando una época difícil”, señaló.

Indicó que se ha enterado que otros de sus compañeros le han cobrado el derecho de piso, he recibido llamadas en el hotel en la madrugada para extorsionar, “la verdad se les cuelga, no se les hace la plática, pero sí sé que en los andadores llegan personas a pedir derecho de piso, no hemos avisado al gobierno porque no hacen nada, nos topamos con pared, para qué sirve la presencia del ejército, la guardia nacional, los delincuentes son los que tienen todo”.

“No solamente hoteles han sido afectados, sino que también los restaurantes, los abres y luego los cierran porque no hay turismo para que consuman, las personas vienen esperanzados para abrir un nuevo negocio en San Cristóbal, no pueden seguir adelante porque pagan rentas, empleados y la falta de turismo no se puede salir adelante, hay muchos hoteles que están con el mínimo de empleados, hay otros que están cerrando y podría haber más desempleados, es muy triste, muy preocupante todo esto, que espera el gobierno para hacer algo, yo siento que estamos con las manos atadas”.

