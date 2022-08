Cierran puertas, INM en San Cristóbal no da atención a migrantes

La entrada principal de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicado en la zona poniente de San Cristóbal de Las Casas permanece cerrado casi todos los días, por lo que algunos migrantes regresan o no se acercan al ver que no hay atención en el lugar.

En un recorrido realizado la tarde de este jueves se observó que la entrada permanece con candado y el vigilante no permite el acceso en interior de la oficina federal para cualquier información que puedan requerir los migrantes o algún medio de comunicación.

Únicamente se vio salir un migrante de nacionalidad cubana, el cual dijo que requería un sello para su visa humanitaria y así poder permanecer o continuar su camino hacia el vecino país de Estados Unidos, pero se negó a dar todo tipo de información porque según les prohíben hablar con la prensa.





Las puertas del Instituto Nacional de Migración se encuentran cerradas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





El personal de guardia, al preguntarle si se encontraba Leidy Deyanira Carrillo Barragán, quien es delegada de la estación local del INM, dijo que no se encontraba, también mencionó que no se puede ingresar al lugar, con el mismo argumento dice que no se encuentra la delegada y que los otros funcionarios no pueden atender porque están ocupados.

Así también menciona el personal de guardia que toda información que desean requerir los medios de comunicación, trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dónde ahí, le podrán dar todo tipo de información respecto de los migrantes o de otro tipo de información, finalizando con que solamente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez los atenderán.