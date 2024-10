Deslave ocasiona cierre de carretera en Ocosingo

A pesar de que en la región altos y selva de Chiapas no se han registrado lluvias en las últimas 48 horas, en el municipio de Ocosingo se registró un deslave esta mañana del lunes, lo que ocasionó el cierre total de la carretera que comunica Ocosingo con San Cristóbal de las Casas. Decenas de vehículos quedaron varados y muchos de ellos regresaron, mientras que los vehículos grandes permanecen en el lugar, ya que por su gran tamaño no pueden dar la vuelta para regresar.

El deslave de toneladas de tierras, rocas y árboles se registró a la altura de la comunidad La Ventana del tramo federal Ocosingo-San Cristóbal. Los automovilistas señalan que, a pesar de que no ha llovido en esta región durante 48 horas, varias toneladas de rocas y tierra se desprendieron de los cerros. Hasta la 1:30 de la tarde de este lunes, no se habían presentado autoridades del ayuntamiento de Ocosingo; únicamente se presentó personal de Protección Civil, quienes están valorando el daño. Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni vehículos que hayan quedado sepultados.

Vía obstruída por el deslave / Foto: usuarios de transporte Personas despejando la ruta obstruida / Foto: usuarios de transporte

Por lo tanto, los pobladores y Protección Civil hacen un llamado a los conductores a no circular en esta carretera, ya que está totalmente cerrada. La única vía para llegar a ambas ciudades será la carretera que comunica a Chanal y Altamirano, así como la carretera que conecta a Tenejapa, San Juan Cancúc, Guaquitepec y Crucero Temó, hasta llegar a las dos ciudades mencionadas. Hasta este momento, permanecen las toneladas de material pétreo obstaculizando completamente la carretera.

En el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional división caminos, quienes están informando a todos los automovilistas que no se acerquen a la zona del deslave y que busquen vías alternas. Esta carretera podría permanecer cerrada hoy y mañana, ya que hasta esta tarde no se ha presentado maquinaria para levantar el material. Mientras tanto, los usuarios de transporte público deben caminar alrededor de un kilómetro y tomar otro transporte para llegar a Ocosingo y San Cristóbal. Se pide hacer caso a las recomendaciones de los uniformados, ya que este cierre de carretera durará, por lo menos, 48 horas.

