Ciudadanos comparten su internet en Tapachula por clases virtuales

Activistas de Tapachula iniciaron con casas escuela en Tapachula, iniciativa con las que ofrecen servicio de internet gratuito a estudiantes de escasos recursos que no tienen acceso a internet.

Ante el inicio del ciclo escolar de manera virtual, Amalia Dávila Morataya montó en la sala de su casa un salón de clases en el que niños pueden acudir para tomar sus clases a través de las distintas plataformas con las que escuelas han iniciado.

Indicó que es evidente la falta de herramientas tecnológicas para que niños y niñas puedan estudiar a distancia y lejos de los salones de clases, por lo que es necesario que esta tipo de iniciativas se emprendan y más gente se una.





“Muchos niños y sus familias no tienen ni para comer, tampoco tendrán para tener acceso a internet y eso el gobierno debe preverlo, porque muchos alumnos se están quedando sin los conocimientos ahora en la pandemia”, puntualizó.

La activista relató que el proyecto inició hace una semana y ha tenido buena aceptación entre los padres de familia de su colonia, quienes han acudido a esta casa escuela para que sus hijos puedan alcanzar las conferencias de maestros a través de plataformas digitales”, señaló.

El proyecto inició con algunas mesas y sillas donde se pueden colocar las computadoras para que los menores de edad ingresen a sus respectivas páginas y redes en las que se establecen las clases virtuales.









La mayor incidencia de alumnos es de aquellos que cursan primero, tercero y sexto de primaria, quienes se adecuan a los cursos en línea de sus instituciones educativas.

Los papás agradecen mucho esta iniciativa, llevan café, pan, algunas otras cosas como manera de agradecer. Esto indica que están ávidos porque sus hijos aprendan”.

Está bien que no haya regreso a clases de manera presencial, para evitar que el virus se propague, pero no es bueno que de un día para otro no haya planeación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, finalizó.