Exigen cárcel para los responsables del desvío de dinero en San Cristóbal

Luego de que la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Ricci Diestel, hablara sobre el presunto faltante de varios millones de pesos de la pasada administración presidida por el ingeniero Mariano Díaz Ochoa, así como la deuda de cerca de 90 millones de pesos dejada por el SAPAM, y el hecho de que no se realizó la entrega-recepción, la nueva administración se encargó de revisar la documentación correspondiente. Fue así como se detectó una deuda de varios millones de pesos que ya se ha turnado a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), así como a las autoridades correspondientes para su investigación.

Al respecto, el ciudadano sancristobalense Juan Hernández, en entrevista, expresó que si un funcionario roba o desvía dinero del pueblo, deberá ser sancionado y devolver el dinero, porque este dinero es del pueblo. "No debemos permitir que se lleven los millones de pesos, o que sean detenidos y encarcelados, porque la corrupción se debe pagar con cárcel", dijo, y agregó que Mariano Díaz debería ir a la cárcel y regresar el dinero. "La corrupción se paga con cárcel", insistió.

Los sancristobalenses piden que se castigue el desvío de recursos / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

“Toda persona que no conoce la ley de Dios cae en la corrupción, y en este caso Mariano Díaz Ochoa dejó endeudado el municipio porque le faltan principios divinos y valores. No debe ser así, porque al final de cuentas venimos pagando todas las consecuencias los sancristobalenses. Si el municipio va mal por causa de algunos gobernantes ladrones, pues nos perjudica a todos. Yo creo que también las autoridades deben tomar una postura. Cada diputado o representante del pueblo nombrado por el pueblo debe exigir que se regrese lo robado, aunque haya pasado 10, 15 o 20 años. Tiene que regresar lo robado, porque no es justo que solo una persona se haga rica a costa del erario del pueblo”, indicó.

Finalmente, dijo que el ayuntamiento le debe a este ciudadano desde hace muchos años y que no le han pagado varios miles de pesos. “Como ciudadano, tienen una deuda conmigo. Tengo el cheque y no lo quieren pagar. Yo estoy de parte de Dios y pido que me paguen. Para ellos sí hay dinero, pero para la gente no. Él tiene que pagar la deuda que dejó, y si es posible que se ejerza acción penal en su contra”.

