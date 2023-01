Tras operativos en San Cristóbal, 3 bares han sido clausurados

Ante la falta de documentación del buen funcionamiento de las cantinas, bares y centros nocturnos de San Cristóbal de Las Casas, al menos 3 bares se han cerrado durante los operativos que han realizado los tres niveles de gobierno, donde han participado el ejército, la guardia nacional, policía estatal y municipal, así como personal de Protección Civil.

El más reciente fue la clausura del bar "El Oscarin", desde entonces, varios propietarios de algunos bares se han unido en contra de los cierres y clausuras de sus negocios donde han colocado sellos para evitar su funcionamiento.

De acuerdo a datos de protección civil y de la autoridad local es que los bares han estado funcionando fuera de los horarios, sin medidas de higiene, no existen medidas sanitarias, y en algunos bares no existen salidas de emergencia o simplemente no cuentan con toda la documentación en regla.





Al menos 3 bares han sido cerrados / Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Los bares que han clausurado algunos ya fueron reabiertos porque pagaron una multa económica y así también deberán cumplir las reglas de las autoridades sanitarias, una de ellas es la salida de emergencia, la instalación de gel antibacterial en las entradas, mientras el bar El Oscarin, ubicado frente a la fiscalía de justicia fue clausurado hace un par de días y aún permanece cerrado sus puertas y no hay ningún documento oficial del motivo del cierre del bar, el mismo propietario señaló que desconoce porque fue clausurado su negocio.

Diferentes sectores y propietarios de restaurantes y bares han demostrado su inconformidad y rechazan estos operativos, porque según ellos están en regla toda la documentación pero la autoridad ha documentado qué no existen garantías para funcionar al 100 por ciento los bares, por lo que los propietarios de negocios exigen un alto a las clausuras, por qué pierden económicamente y hay empleados que no están trabajando.